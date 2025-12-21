Cristina Kirchner fue operada de urgencia por apendicitis y se recupera

sanatorio cristina kirchner1 Militantes kirchneristas se reunieron en la puerta del sanatorio. Noticias Argentinas

A Cristina la intenaron a la tarde

El traslado se realizó en horas de la tarde con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su derivación al centro de salud para estudios complementarios.

Las novedades sobre su estado de salud serán comunicadas a través de partes médicos emitidos por el Sanatorio Otamendi.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en la calle San José 1111, de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese domicilio está alojada desde junio de este año, cuando fue confirmada su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa conocida como Vialidad.

En 2021, en el Otamendi, la ex mandataria se sometió a una histerectomía, intervención que implica la resección quirúrgica del útero.

Antes, en 2012, cuando era presidenta, le extirparon un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, y un año después fue operada para la extracción de una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.