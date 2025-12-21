La ex presidenta Cristina Kirchner fue sometida este sábado por la noche con éxito a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi
Cristina Kirchner fue operada de urgencia por apendicitis y se recupera
En la noche del sábado Cristina Kirchner fue operada. Llegó al sanatorio con un cuadro de apendicitis. Se manifestaron sus seguidores
La operación finalizó después de las 22 y la ex mandataria se recupera acompañada de su círculo íntimo.
En el Sanatorio Otamendi, donde Cristina Kirchner ya fue ingresada en otras oportunidades, también se concentraron militantes con carteles y dirigentes de confianza de la líder del PJ, entre ellos la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla.
A Cristina la intenaron a la tarde
El traslado se realizó en horas de la tarde con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su derivación al centro de salud para estudios complementarios.
Las novedades sobre su estado de salud serán comunicadas a través de partes médicos emitidos por el Sanatorio Otamendi.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en la calle San José 1111, de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese domicilio está alojada desde junio de este año, cuando fue confirmada su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa conocida como Vialidad.
En 2021, en el Otamendi, la ex mandataria se sometió a una histerectomía, intervención que implica la resección quirúrgica del útero.
Antes, en 2012, cuando era presidenta, le extirparon un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, y un año después fue operada para la extracción de una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.