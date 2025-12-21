El entorno del oficialismo y sectores empresariales reaccionaron con fuertes mensajes en redes sociales tras la cirugía de urgencia de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Es una "mala noticia" que Cristina Kirchner siga viva escribió el biógrafo de Javier Milei
Nicolás Márquez es escritor y biógrafo de Javier Milei. Marcos Galperin, creador de Mercado Libre criticó que la ex presidenta haya sido operada en una clínica privada
La ex mandataria fue intervenida por un cuadro de apendicitis en el sanatorio Otamendi, lo que generó inmediatas chicanas y comentarios fuertes en la plataforma X. Algunos posteos se centraron en la contradicción de los servicios públicos como en la propia situación judicial de la líder de Fuerza Patria.
El más llamativo fue sin dudas el del biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, quien consideró una "mala noticia" que CFK haya salido con vida de la operación que se realizó bajo autorización judicial, dado que Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de Constitución desde hace seis meses, tras quedar firme su condena en la causa Vialidad.
La "mala noticia" de que Cristina siga viva
El escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, publicó un mensaje de extrema agresividad respecto a la salud de la ex jefa de Estado.
En su posteo, Márquez se refirió a Kirchner como “la presidiaria” y calificó como una “mala noticia” que la intervención quirúrgica haya sido exitosa.
“MALAS NOTICIAS: la presidiaria salió con vida de la operación”, escribió Márquez, en un mensaje acompañado por un recorte de diario que indicaba: “Internaron a Cristina Kirchner por un dolor abdominal”.
En cambio, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, reposteó un mensaje que resalta la elección de la medicina privada por parte de la dirigencia kirchnerista.
El posteo original enumera la infraestructura hospitalaria pública con nombres del peronismo, contrastándola con el centro de atención de la ex presidenta:
“Hay 59 hospitales Evita, 35 Hospitales Perón, 17 Hospitales Néstor Kirchner. Pero se atienden en el Otamendi”, retuiteó Galperín.