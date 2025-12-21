Es una "mala noticia" que Cristina Kirchner siga viva escribió el biógrafo de Javier Milei

tuit nicolas marquez

La "mala noticia" de que Cristina siga viva

El escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, publicó un mensaje de extrema agresividad respecto a la salud de la ex jefa de Estado.

En su posteo, Márquez se refirió a Kirchner como “la presidiaria” y calificó como una “mala noticia” que la intervención quirúrgica haya sido exitosa.

“MALAS NOTICIAS: la presidiaria salió con vida de la operación”, escribió Márquez, en un mensaje acompañado por un recorte de diario que indicaba: “Internaron a Cristina Kirchner por un dolor abdominal”.

tuit galperin

En cambio, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, reposteó un mensaje que resalta la elección de la medicina privada por parte de la dirigencia kirchnerista.

El posteo original enumera la infraestructura hospitalaria pública con nombres del peronismo, contrastándola con el centro de atención de la ex presidenta:

“Hay 59 hospitales Evita, 35 Hospitales Perón, 17 Hospitales Néstor Kirchner. Pero se atienden en el Otamendi”, retuiteó Galperín.