Cristina Kirchner mejoró pero fue dejada internada para la Nochebuena

parte medico cristina kirchner El parte médico oficial sobre la salud de Cristina Kirchner. Noticias Argentinas

Cristina continúa con tratamiento endovenoso

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, detalló el documento, y añadió que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

La dirigente cumple la condena de prisión domiciliaria que confirmó en su momento la Corte Suprema de Justicia, pero obtuvo autorización para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución para recibir atención médica inmediata en el Sanatorio Otamendi dada la gravedad del cuadro de salud informado por los médicos que la asistieron.

A raíz de fuertes dolencias en la zona del abdomen, Cristina Kirchner solicitó asistencia médica a domicilio y allí el personal de salud determinó que dadas las características de los síntomas era necesario que la trasladaran para someterse a estudios de mayor complejidad.