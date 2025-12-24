Cristina Kirchner mejoró pero fue dejada internada para la Nochebuena

La ex presidenta Cristina Kirchner evoluciona favorablemente aunque continuará internada bajo observación médica, luego de la exitosa cirugía a la que fue sometida por un cuadro de “apendicitis aguda con peritonitis localizada”,
Cristina Kirchner está internada desde el sábado y se informó que no será dada de alta hasta que termine el tratamiento por apendicitis
El nuevo parte médico de la ex mandataria informó que se le practicó una tomografía computada de abdomen que “confirma el diagnóstico” que había recibido la paciente el día de su internación en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal.
De este modo CFK esperó la Nochebuena en el centro asistencial y probablemente pase todo el día de Navidad internada tras haber sido intervenida quirúgicamente el sábado 20 de diciembre.
Cristina continúa con tratamiento endovenoso
“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, detalló el documento, y añadió que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.
La dirigente cumple la condena de prisión domiciliaria que confirmó en su momento la Corte Suprema de Justicia, pero obtuvo autorización para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución para recibir atención médica inmediata en el Sanatorio Otamendi dada la gravedad del cuadro de salud informado por los médicos que la asistieron.
A raíz de fuertes dolencias en la zona del abdomen, Cristina Kirchner solicitó asistencia médica a domicilio y allí el personal de salud determinó que dadas las características de los síntomas era necesario que la trasladaran para someterse a estudios de mayor complejidad.