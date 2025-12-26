La ex presidenta Cristina Kirchner continuará internada, según el último parte médico emitido este viernes por el Sanatorio Otamendi. Días atrás, la dirigente sufrió una apendicitis con peritonitis, por lo que debió ser intervenida. Actualmente se mantiene con “drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico”, tras la operación, precisó Noticias Argentinas.
Cristina Kirchner continúa internada y con antibióticos tras la peritonitis
La ex mandataria continuará en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, luego de ser intervenida quirúrgicamente días atrás
“Informamos que Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, se detalló en el último parte que se dio a conocer durante esta jornada post Navidad.
El informe firmado por la doctora Marisa Lanfranconi indicó que la ex jefa de Estado “sigue con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos”.
“Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”, precisó la médica del sanatorio porteño.
Por ahora, no se conoce una fecha posible de alta para Cristina Kirchner, quien fue ingresada el sábado último al Sanatorio Otamendi, y este sábado cumplirá una semana internada.