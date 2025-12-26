Cristina Kirchner continúa internada y con antibióticos tras la peritonitis

“Informamos que Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, se detalló en el último parte que se dio a conocer durante esta jornada post Navidad.

sanatorio cristina kirchner Cristina Kirchner ha recibido numerosas muestras de apoyo en la puerta del Sanatorio Otamendi desde que fue internada. Foto: Noticias Argentinas

El informe firmado por la doctora Marisa Lanfranconi indicó que la ex jefa de Estado “sigue con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos”.