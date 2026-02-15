Carnaval récord: en algunas zonas de Mendoza la ocupación hotelera llega al 95%

Así, la previsión oficial es mayor a la de los mismos hoteleros, que al iniciar el fin de semana esperaban un 60 y hasta 70% de ocupación.

Gabriela Testa, presidenta del Emetur - Ente Turismo Mendoza Para la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, la alta montaña y zona Sur traccionan fuerte al turismo y la ocupación hotelera en Carnaval Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Ocupación por regiones: destinos más elegidos por los turistas

Como casi siempre, la demanda muestra diferentes realidades entre el Gran Mendoza y los parajes más atractivos para los turistas. Es lo que ocurre con la alta montaña (Potrerillos, Uspallata), Valle de Uco y la zona Sur con sus espejos de agua.

Según Testa "San Rafael, Potrerillos, Uspallata y Cacheuta, tienen un nivel elevado de reservas. Convergen factores como naturalmente los feriados, que sigue el receso escolar y también una agenda cultural y deportiva sorprendente".

En tal sentido, un informe de afluencia turística muestra que San Rafael se pone al frente con 95,7%, al menos al promediar el domingo. Ya avanzado el lunes Emetur dispondrá de un balance preliminar por regiones con las cifras definitivas.

Así, este encadenamiento de feriados ya dejó atrás al mismo fin de semana de hace un año. Para Carnaval 2025 la ocupación hotelera había llegado al 75% en promedio, pero a Mendoza le bastó para ser una de las 4 provincias con mayor afluencia.