El turismo parece haberse volcado fuerte a Mendoza este fin de semana XXL con los feriados de Carnaval. Y aunque aún le faltan dos días, las primeras estimaciones señalan una ocupación hotelera de más del 80% con un récord en San Rafael.
Carnaval récord: en algunas zonas de Mendoza la ocupación hotelera llega al 95%
El nivel de ocupación hotelera promedio supera el 80%. Hasta este domingo el récord para feriados de Carnaval lo tiene la zona Sur, con San Rafael a la cabeza
"Este fin de semana XL, con los feriados de Carnaval incluidos, viene muy bien. La proyección de ocupación nos muestra que se va a superar el 80%", anticipó la presidenta del Emetur (Ente Mendoza Turismo), Gabriela Testa.
El finde XXL coincide con eventos que traccionan turismo, como la peregrinación de la Virgen de la Carrodilla y un encuentro de motoqueros en el Cristo Redentor. Esto, además de varios espectáculos en distintos escenarios del Gran Mendoza.
Así, la previsión oficial es mayor a la de los mismos hoteleros, que al iniciar el fin de semana esperaban un 60 y hasta 70% de ocupación.
Ocupación por regiones: destinos más elegidos por los turistas
Como casi siempre, la demanda muestra diferentes realidades entre el Gran Mendoza y los parajes más atractivos para los turistas. Es lo que ocurre con la alta montaña (Potrerillos, Uspallata), Valle de Uco y la zona Sur con sus espejos de agua.
Según Testa "San Rafael, Potrerillos, Uspallata y Cacheuta, tienen un nivel elevado de reservas. Convergen factores como naturalmente los feriados, que sigue el receso escolar y también una agenda cultural y deportiva sorprendente".
En tal sentido, un informe de afluencia turística muestra que San Rafael se pone al frente con 95,7%, al menos al promediar el domingo. Ya avanzado el lunes Emetur dispondrá de un balance preliminar por regiones con las cifras definitivas.
Así, este encadenamiento de feriados ya dejó atrás al mismo fin de semana de hace un año. Para Carnaval 2025 la ocupación hotelera había llegado al 75% en promedio, pero a Mendoza le bastó para ser una de las 4 provincias con mayor afluencia.