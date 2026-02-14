Mendoza arrancó el fin de semana largo con 60% de ocupación y los hoteleros esperan superar el 70%

Mendoza turismo, finde XL (7).jpeg La ocupación de las plazas hoteleras es alta en Ciudad, ronda el 75% durante este fin de semana largo. Foto: UNO / Martín Pravata

Las expectativas del sector turístico para este fin de semana largo

El primer relevamiento fue aportado por Ricardo Beccaceci, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, quien explicó a Diario UNO que “se perfila un buen movimiento” para los cuatro días del fin de semana largo de Carnaval. Según detalló, hasta el momento la provincia registra un promedio del 60% de ocupación, con algunas zonas -las más visitadas, como Valle de Uco, el sur y alta montaña- por encima de ese nivel.

Beccaceci señaló que la expectativa del sector de turismo es alcanzar “no menos del 70%” hacia el tramo final del fin de semana largo, cuando suele intensificarse la llegada de turistas.

Sin embargo, aclaró que los números todavía se ubican levemente por debajo de la temporada anterior, aunque remarcó que aún es temprano para hacer un balance definitivo.

Reservas hoteleras tardías y cambios en el comportamiento turístico

Valle Grande, San Rafael visitantes recorriendo el entorno. Foto Axel Lloret. Valle Grande, en San Rafael, uno de los lugares más elegidos por los turistas que visitan Mendoza.

Desde el sector hotelero coinciden en que el principal cambio está en la forma de planificar los viajes. Marcelo Rosental, presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza, indicó que en la Ciudad la ocupación general rondaba el 75%, un número algo mejor que el promedio provincial.

“Aún no llegamos a los promedios de años anteriores, no solo en fines de semana largos sino también en el mes, que es lo que más nos interesa a los hoteleros”, explicó Rosental en diálogo con este medio. Según sostuvo, la tendencia de las “microvacaciones” se consolidó y ya no responde únicamente a una realidad local: los turistas deciden viajar sobre la fecha y evitan reservar con demasiada anticipación.

Este fenómeno impacta directamente en la previsibilidad del sector, que debe esperar hasta último momento para medir el verdadero movimiento turístico. La dinámica también se replica en las consultas por la Fiesta Nacional de la Vendimia. Tanto Beccaceci como Rosental coincidieron en que las reservas vienen lentas y sin un panorama claro por ahora. Desde la Cámara de Turismo incluso solicitaron al Ente Mendoza Turismo (Emetur) reforzar acciones promocionales para incentivar la demanda.

El contraste con el Carnaval 2025

Mendoza turismo, finde XL (21).jpeg Los turistas que eligieron Mendoza para pasar este fin de semana largo de Carnaval disfrutan de los paseos de Ciudad. Foto: UNO / Martín Pravata

El desempeño del fin de semana largo de Carnaval todavía se compara con el gran movimiento registrado en 2025, cuando Mendoza se posicionó entre las provincias con mayor ocupación hotelera del país. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el promedio provincial alcanzó el 75%, con picos superiores al 90% en distintas localidades.

Aquel fin de semana largo dejó además indicadores económicos destacados: un gasto promedio diario de $76.000, estadías cercanas a las tres noches y más de 200 bodegas abiertas al turismo. Destinos como el Cañón del Atuel, Valle Grande, El Nihuil y Cacheuta concentraron gran parte de las visitas.

El informe también marcó una tendencia que hoy vuelve a repetirse: escapadas más cortas pero con alto nivel de consumo. La estadía promedio fue de 2,8 días a nivel nacional y de tres días en Mendoza, consolidando el modelo de viajes breves que ahora domina el mercado turístico.

Con ese antecedente reciente, el sector mira con expectativas el desarrollo del Carnaval 2026. Los empresarios coinciden en que el movimiento todavía puede crecer durante los próximos días y que recién el martes habrá un balance más preciso de este fin de semana largo.