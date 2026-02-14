No tires las semillas de la berenjena porque tienes un tesoro en tus manos: para qué sirven ahora

Son ricas en antioxidantes como las antocianinas, que combaten el estrés oxidativo

Aportan fibra, ideal para la digestión y la salud intestinal

Tienen efecto depurativo, asociado a dietas naturales

Son bajas en calorías, perfectas para planes de alimentación equilibrados

Gracias a su contenido de fibra, contribuyen a regular el tránsito intestinal y favorecen la sensación de saciedad. Los antioxidantes presentes en la berenjena ayudan a reducir la oxidación del colesterol LDL, un factor clave en la prevención de enfermedades cardíacas.

semillas de berenjena Estas semillas son un tesoro para la salud y el mundo culinario.

Además, son aliadas en dietas depurativas si las usas en preparaciones caseras o en infusiones suaves que favorecen la eliminación de líquidos y toxinas. Se pueden consumir sin problema dentro de la pulpa, o bien secarlas y triturarlas para agregar a sopas o guisos, incorporarlas en hamburguesas vegetales o usarlas en cremas y purés.

Cómo conservar las semillas de berenjena para que sean un tesoro

Para aprovecharlas al máximo separalas con cuidado de la pulpa, lavalas y secalas bien. Por último guardalas en un frasco hermético en un lugar seco. De esta manera, podés tenerlas listas para usar cuando las necesites.

La berenjena es una hortaliza humilde, pero nada en ella sobra. Sus semillas, muchas veces descartadas, esconden propiedades que hoy son revalorizadas por la alimentación consciente y el aprovechamiento integral de los alimentos.