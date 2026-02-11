No tires las chalas o cáscaras de choclo porque son un tesoro: para qué sirven y cómo reutilizarlas

Para qué sirven las chalas o cáscaras de choclo

choclo y su chala (1) El choclo es ideal para la cocina, ya que se puede consumir solo, incorporar a ensaladas y en tartas, y tiene múltiples beneficios para la salud.

Las chalas del choclo son ricas en fibra vegetal y se descomponen lentamente, lo que las convierte en un excelente material para compost. Aportan estructura al abono y ayudan a mantener la humedad del suelo. Así mismo, si las pones secas sobre la tierra, funcionan como protector natural porque conservan la humedad, reducen la aparición de malezas y protegen las raíces del calor y el frío.

Además, sirven como base para almácigos o protección de plantines jóvenes, evitando el contacto directo con heladas leves o sol intenso.

Cuiando se trata de las manualidades y la decoración, las hojas del choclo son muy usadas en artesanías, arreglos rústicos, muñecos, flores secas y decoraciones de estilo campestre. Al secarse, toman una textura resistente y maleable.

Si te gusta el mundo de la limpieza energetica tiene un gran uso como sahumerios y usos tradicionales, pues en algunas regiones se utilizan secas para sahumar ambientes, aprovechando su aroma suave y natural.

choclo y su chala (2) La chala del choclo se puede reutilizar.

Cómo convertir las chalas en un tesoro paso a paso

Si deseas usarlas para darle beneficios a tus plantas dejalas secar al sol, cortalas en trozos pequeños, mezclalas con restos verdes como áscaras de frutas o verduras y remové periódicamente.

Sin embargo, si lo que buscas es usarlas para decoración o manualidades tenés que hervilas 10 minutos para ablandarlas, dejarlas secar parcialmente y usarlas para trenzar, moldear o pintar. Lo mismo con el sahumerio. Trituralas hasta hacer hebras, mezclalas con hierbas y una pizca de resina molida, humedecé, enrollá en un palito fino de madera, dejá secar y usá.

Reutilizar las cáscaras de choclo reduce residuos, permite ahorrar dinero y sumar prácticas sustentables al hogar.