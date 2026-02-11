No tires las chalas o cáscaras de choclo porque son un tesoro: para qué sirven y cómo reutilizarlas

Muchas veces terminan en la basura sin pensarlo, pero las chalas o cáscaras de choclo esconden usos prácticos, ecológicos y hasta decorativos. Desde el cuidado del jardín hasta manualidades y limpieza del hogar, este residuo natural puede transformarse en un verdadero aliado del día a día.
Cuando vamos a comprar o cocinamos no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.
En este sentido, el choclo es una de las verduras más consumidas sobre todo en estas épocas. Es rico a la parrilla, en ensalada, hervido, con mayonesa, con manteca y en miles de otras formas. Por eso, si en tu casa son de comer maíz podrás enterarte que antes de tirar la hoja que envuelve el choclo es un tesoro que pocos saben.
Para qué sirven las chalas o cáscaras de choclo
Las chalas del choclo son ricas en fibra vegetal y se descomponen lentamente, lo que las convierte en un excelente material para compost. Aportan estructura al abono y ayudan a mantener la humedad del suelo. Así mismo, si las pones secas sobre la tierra, funcionan como protector natural porque conservan la humedad, reducen la aparición de malezas y protegen las raíces del calor y el frío.
Además, sirven como base para almácigos o protección de plantines jóvenes, evitando el contacto directo con heladas leves o sol intenso.
Cuiando se trata de las manualidades y la decoración, las hojas del choclo son muy usadas en artesanías, arreglos rústicos, muñecos, flores secas y decoraciones de estilo campestre. Al secarse, toman una textura resistente y maleable.
Si te gusta el mundo de la limpieza energetica tiene un gran uso como sahumerios y usos tradicionales, pues en algunas regiones se utilizan secas para sahumar ambientes, aprovechando su aroma suave y natural.
Cómo convertir las chalas en un tesoro paso a paso
Si deseas usarlas para darle beneficios a tus plantas dejalas secar al sol, cortalas en trozos pequeños, mezclalas con restos verdes como áscaras de frutas o verduras y remové periódicamente.
Sin embargo, si lo que buscas es usarlas para decoración o manualidades tenés que hervilas 10 minutos para ablandarlas, dejarlas secar parcialmente y usarlas para trenzar, moldear o pintar. Lo mismo con el sahumerio. Trituralas hasta hacer hebras, mezclalas con hierbas y una pizca de resina molida, humedecé, enrollá en un palito fino de madera, dejá secar y usá.
Reutilizar las cáscaras de choclo reduce residuos, permite ahorrar dinero y sumar prácticas sustentables al hogar.