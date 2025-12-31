El choclo es dulce, jugoso y tiene numerosos beneficios para el corazón

Además de fresco, el choclo se puede adquirir congelado o envasado, en forma de harina, copos o en sémola, para la preparación de bizcochos y productos de repostería.

La mejor forma de cocinar el choclo dulce, si está tierno, es al vapor. Pero una de las maneras más deliciosas de disfrutar de una mazorca sin complicarse en los fogones es asándola y condimentándola con mantequilla o aceite y sal.

La harina de maíz, al no contener gluten, es una buena alternativa a la harina de trigo a la hora de hacer panes y dulces.

Sin embargo, hay que destacar también otras formas de disfrutarlo como copos de cereales, sémola, polenta o las famosas palomitas de maíz.

El choclo, si se consume tierno, tiene un alto porcentaje de agua y principalmente azúcares, que le dan un sabor dulce. Esta composición lo hace bastante ligero: aporta solo 86 calorías por cada 100 gramos. Es, además, un cereal muy nutritivo.

Además, el choclo, aporta fibra que ayuda a mejorar el estado de la microbiota. Entre sus carbohidratos encontramos azúcares y almidones. Los azúcares son los que dan el dulzor al maíz y su proporción va disminuyendo al irse secando el maíz, pues se van transformando en más almidón.

Su índice glucémico es bajo y el hecho de que tenga almidón no lo hace desaconsejado para las personas diabéticas. Pero sí deben tener en cuenta la ración para no excederse y seguir la recomendación general de acompañar los hidratos de carbono de fibra, proteínas y grasas que ayudan a modular la entrada de los azúcares al torrente sanguíneo.

El consumo del choclo contribuye a mejorar la salud intestinal y la composición de la microbiota, lo que redunda en la prevención de enfermedades crónicas.

También ayuda a mantenerse saciado durante más tiempo entre comidas, lo que puede ser útil cuando se sigue una dieta de control de peso.

El choclo no solo aporta, como la mayoría de vegetales, una buena dosis de potasio, que contribuye a la regulación de la tensión arterial, sino que también aporta ácido fólico.

Fuente: cuerpomente.com