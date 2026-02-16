PSJ Cobre Mendocino en marcha: el mapa del equipo que ajusta detalles para la futura mina

Cascos puestos, chalecos ajustados, laboratorios en marcha. Unos 300 trabajadores de distintos rubros y empresas comenzaron a trabajar en la factibilidad del proyecto de minería PSJ Cobre Mendocino, etapa clave autorizada por ley para dar paso a la construcción de la mina en Uspallata.
No son empleados directos de la minera San Jorge. Dependen de firmas especializadas que fueron contratadas por PSJ Cobre Mendocino para ajustar los detalles técnicos del proyecto, para que todos los informes realizados hasta ahora –y aprobados por la Legislatura- se transformen en un plan real de acción de construcción y operación de la mina, detallado y verificable; que incluya costos, financiamiento, mercado y también pautas actualizadas de sostenibilidad y monitoreo ambiental.
Este proceso, que comenzó con el arranque de 2026, se extenderá a lo largo del año para dar paso, una vez finalizado, a la etapa que genera más empleo: la de la construcción de la mina.
Qué empresas contrató PSJ Cobre Mendocino
La minera San Jorge echó mano de empresas, en su mayoría, locales para avanzar con la etapa de factibilidad de PSJ Cobre Mendocino, el primer proyecto minero de explotación de cobre de la provincia.
Ya se encuentran trabajando Distrocuyo, con más de 50 personas abocadas al proyecto PSJ Cobre Mendocino; GT Ingeniería, con 25 especialistas; Alex Stewart International Argentina, laboratorio con 100 trabajadores analizando muestras y ajustando detalles de cara a lo que viene; Knight Piesold, con más de 50 profesionales dispuestos para la minera en Uspallata y Gestión Compensaciones & Capital Humano, que destinó 45 recursos.
Nuevas perforaciones en PSJ Cobre Mendocino
Paralelamente al avance de las etapas de explotación, PSJ Cobre Mendocino seguirá explorando el terreno. Para ello, San Jorge contrató a la firma mendocina Conosur Drilling, la misma que está perforando para Kobrea en Malargüe.
La intención es avanzar con nuevas campañas de perforación en sitios ya explorados para sumar nueva información, gracias a nuevos modelos y tecnologías que pueden ayudar a optimizar el plan de mina.
La importancia del empleo indirecto en la minería
Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino, destacó en un comunicado la importancia de la minería a la hora de la generación de empleo indirecto:
“Son aproximadamente 300 los profesionales especializados de empresas de amplia trayectoria en Mendoza que se suman de manera indirecta al equipo que ya viene trabajando en el proyecto. Esto es un claro ejemplo del empleo indirecto que genera la minería”.
Por otra parte, Gregorio aseguró que la minera apunta a que el 90% de los contratos se realicen con empresas mendocinas, lo que puede resultar en un impulso para el mercado local.
Respecto de futuras contrataciones laborales, el CEO de PSJ Cobre Mendocino anticipó que éste es solo el comienzo del armado de los equipos y que, “cuando se realicen búsquedas laborales activas, se informará mediante los canales oficiales”.