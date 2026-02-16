PSJ Cobre Mendocino en marcha: el mapa del equipo que ajusta detalles para la futura mina

Qué empresas contrató PSJ Cobre Mendocino

La minera San Jorge echó mano de empresas, en su mayoría, locales para avanzar con la etapa de factibilidad de PSJ Cobre Mendocino, el primer proyecto minero de explotación de cobre de la provincia.

Ya se encuentran trabajando Distrocuyo, con más de 50 personas abocadas al proyecto PSJ Cobre Mendocino; GT Ingeniería, con 25 especialistas; Alex Stewart International Argentina, laboratorio con 100 trabajadores analizando muestras y ajustando detalles de cara a lo que viene; Knight Piesold, con más de 50 profesionales dispuestos para la minera en Uspallata y Gestión Compensaciones & Capital Humano, que destinó 45 recursos.

psj cobre mendocino mineria empresas Largó PSJ Cobre Mendocino.

Nuevas perforaciones en PSJ Cobre Mendocino

Paralelamente al avance de las etapas de explotación, PSJ Cobre Mendocino seguirá explorando el terreno. Para ello, San Jorge contrató a la firma mendocina Conosur Drilling, la misma que está perforando para Kobrea en Malargüe.

La intención es avanzar con nuevas campañas de perforación en sitios ya explorados para sumar nueva información, gracias a nuevos modelos y tecnologías que pueden ayudar a optimizar el plan de mina.

kobrea minera exploracion malargue Conosur perfora en el Sur de Mendoza y se sumará a PSJ Cobre Mendocino para ampliar la exploración en Uspallata.

La importancia del empleo indirecto en la minería

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino, destacó en un comunicado la importancia de la minería a la hora de la generación de empleo indirecto:

“Son aproximadamente 300 los profesionales especializados de empresas de amplia trayectoria en Mendoza que se suman de manera indirecta al equipo que ya viene trabajando en el proyecto. Esto es un claro ejemplo del empleo indirecto que genera la minería”.

proyecto psj cobre mendocino mineria (1).jpg Mario Cuello, de GT Ingeniería, en PSJ Cobre Mendocino. Foto: Analía Doña/Diario UNO

Por otra parte, Gregorio aseguró que la minera apunta a que el 90% de los contratos se realicen con empresas mendocinas, lo que puede resultar en un impulso para el mercado local.

Respecto de futuras contrataciones laborales, el CEO de PSJ Cobre Mendocino anticipó que éste es solo el comienzo del armado de los equipos y que, “cuando se realicen búsquedas laborales activas, se informará mediante los canales oficiales”.