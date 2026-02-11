Empresarios criticaron la ley actual de glaciares y desafiaron a los detractores de la reforma

glaciares en mendoza La reforma de la Ley de Glaciares es bien vista por los empresarios mineros mendocinos.

Dura crítica de empresarios mineros a la actual Ley de Glaciares

Referentes del sector minero aseguraron compartir el espíritu de la ley, pero advirtieron que, en la práctica, la misma se ha vuelto ineficaz; en especial “cuando debe definir ciertas figuras como los glaciares de escombros y el ambiente periglacial”.

Ello –dijeron los empresarios de la CAMEM- no solo impide la protección de las reservas hídricas, sino que, además, afecta la seguridad jurídica necesaria para toda inversión.

“Es importante resaltar que, los recursos naturales como lo son los glaciares, pertenecen a las provincias conforme lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional y son ellas quienes deberán complementar, para su regulación, los presupuestos mínimos ambientales que fije la Nación a través de la norma en discusión”, agregaron compartiendo el argumento en el que se basa la reforma.

Alfredo Cornejo con empresarios mineros.jpg Empresarios mineros agrupados en la CAMEM se pronunciaron a favor de la Ley de Glaciares.

Para la CAMEM, a partir de los presupuestos mínimos, las provincias deberían poder edificar su ordenamiento jurídico, agravando o complementando ese umbral; algo que, opinaron, “la ley no contempló al formular prohibiciones y restricciones máximas, definitivas e imposibles de complementar”.

El mensaje de los empresarios mineros a los ambientalistas

En tanto que señalaron, en contraposición a lo que expresan los detractores de la reforma, que la nueva Ley de Glaciares “no significa un retroceso o regresión ambiental sino todo lo contrario: precisar y delimitar los alcances de dicha protección tornará más eficaz a la norma y por ende al bien que se pretende proteger”.

Creen, que la reforma ayudará a aventar “potenciales reclamos, brindar certidumbre y armonizar el mosaico normativo” tanto para proteger los glaciares como para desarrollar actividades productivas, “generando empleo y oportunidades en las provincias del oeste argentino en general y a Mendoza en particular”.