Formalizaron la invitación para que el Papa León XIV visite la Argentina

La última vez que un Papa visitó Argentina fue en 1987, con la histórica llegada de Juan Pablo II. La posibilidad de que León XIV rompa esa larga ausencia genera una expectativa que atraviesa todos los sectores políticos y religiosos del país.

"Su presencia sería un mensaje de paz y unidad necesario para todos los argentinos", reza uno de los párrafos centrales del texto enviado a Roma.

Este acercamiento ocurre tras una serie de gestos positivos entre la administración actual y la Santa Sede. El canciller Quirno ha manifestado en diversas oportunidades que la Argentina busca ser un socio activo en las misiones humanitarias y de paz que promueve el Vaticano, lo que allanó el camino para esta invitación formal.