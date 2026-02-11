En un movimiento estratégico para la política exterior argentina, el Gobierno Nacional extendió formalmente una invitación al Papa León XIV para que visite el país. El encargado de sellar el pedido fue el canciller Pablo Quirno, quien envió una misiva oficial expresando el "profundo deseo" del pueblo argentino de recibir al Sumo Pontífice en su tierra.
Formalizaron la invitación para que el Papa León XIV visite la Argentina
El canciller Pablo Quirno envió una carta al Vaticano. El Ejecutivo busca concretar, con el Papa León XIV, el regreso de un Pontífice al país
La carta enviada por Pablo Quirno no es solo un formalismo protocolar; representa un intento de consolidar un vínculo fluido con la Santa Sede en un momento de reconfiguración política. Según fuentes diplomáticas, la invitación destaca:
- La importancia de la figura de León XIV como líder espiritual en un contexto global complejo.
- El reconocimiento del rol de la Iglesia en la cohesión social de Argentina.
- La disposición del Estado nacional para organizar una logística que garantice una visita de magnitud histórica.
Cuándo podría concretarse la visita del Papa León XIV
Si bien el Vaticano aún no ha confirmado la agenda internacional del Papa León XVI para el próximo semestre, en los pasillos de Cancillería se especula con que la visita podría enmarcarse en una gira por el Cono Sur.
La última vez que un Papa visitó Argentina fue en 1987, con la histórica llegada de Juan Pablo II. La posibilidad de que León XIV rompa esa larga ausencia genera una expectativa que atraviesa todos los sectores políticos y religiosos del país.
"Su presencia sería un mensaje de paz y unidad necesario para todos los argentinos", reza uno de los párrafos centrales del texto enviado a Roma.
Este acercamiento ocurre tras una serie de gestos positivos entre la administración actual y la Santa Sede. El canciller Quirno ha manifestado en diversas oportunidades que la Argentina busca ser un socio activo en las misiones humanitarias y de paz que promueve el Vaticano, lo que allanó el camino para esta invitación formal.