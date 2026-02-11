Con 72 bodegas hubo récord de participación de Mendoza en la feria de vinos de París

wine paris Durante tres días se desarrolló la Wine Paris 2026. Foto: Gobierno de Mendoza

Misión estratégica encabezada por Alfredo Cornejo

Mendoza concretó la incorporación a la World Origins Alliance, inauguró el Pabellón Argentino y reafirmó el acuerdo con Vinexposium para realizar en 2026 la Vinexpo Explorer Mendoza, edición que estará dedicada al vino a granel. Ese fue el saldo de la misión mendocina que encabezó Alfredo Cornejo en Francia.

Ahora la gira oficial continuará en Londres.

“Cerrando lo que es Wine Paris 2026, la verdad es que las bodegas que trabajaron fuertemente sobre la plataforma, armando sus reuniones previamente, han obtenido un gran número de encuentros. Ahora esperamos que todas esas reuniones se transformen en negocios”, destacó Patricia Giménez, titular de ProMendoza.

Uno de los hitos más significativos fue la incorporación de Mendoza a la World Origins Alliance (WOA), una red global que reúne a las principales regiones vitivinícolas del mundo y promueve la defensa de las denominaciones de origen. La provincia se convirtió en la primera región de América del Sur en integrar la alianza.

La agenda oficial incluyó además la inauguración del Pabellón Argentino, donde 25 bodegas mendocinas participaron a través de ProMendoza y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. En total, 72 bodegas mendocinas formaron parte de la misión comercial a Wine Paris 2026.

bodegas mendocinas en paris Uno de los puestos de las bodegas de Mendoza en la Wine Paris 2026. Foto: Gobierno de Mendoza

Las voces de los bodegueros de Mendoza

Francisco Rodríguez, de Corbeau Wines: “Ha sido una feria muy positiva para el posicionamiento del vino argentino. Apostar por una nueva feria como Wine Paris nos ha parecido sumamente interesante. Nos vamos muy contentos y evaluaremos en los próximos días los frutos de los contactos generados”.

Sebastián Librici, de Bodega Araujo: “Hubo una muy buena coordinación por parte de los organizadores y de ProMendoza. Esperemos que los resultados estén a la vista en el corto y mediano plazo”.

Alfredo Roca, de San Rafael: “Es una feria súper importante. Cambiamos ProWein por Wine Paris y el resultado fue súper bueno. Pudimos contactar a la mayoría de nuestros clientes del exterior y sumar nuevas relaciones y potenciales compradores. Es la reunión del vino del mundo”, afirmó Alejandro Roca.

Daniel Gómez, de Tittarelli Wines: “Para nosotros sería imposible participar solos. Es clave venir de la mano de ProMendoza. Es el punto de encuentro con clientes globales. Estamos muy contentos con las reuniones y degustaciones realizadas”.

Patricio Pereyra Iraola, de Don Rosendo Wines: “Trabajamos varios meses antes para tener reuniones prepactadas y eso fue clave. Mantener presencia en una de las ferias más importantes del mundo nos ayuda a vender más”.