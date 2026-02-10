Cornejo acordó en París que Mendoza sea sede de un evento internacional para vender vino a granel

"Necesitamos convertir stock en ventas y volumen en exportaciones para sostener precios y cuidar la rentabilidad del sector y ésta es una gran oportunidad para que los compradores conozcan de primera mano la calidad del vino mendocino", remarcó.

Y acotó que las inscripciones ya están abiertas en la página de ProMendoza.

El vino a granel, el sobrestock y los créditos que ofrece el Gobierno

La situación del sobrestock de vino a granel que se da en Mendoza ya le viene preocupando al Gobierno desde hace días.

Una muestra de eso es que a mediados de enero, el Ministerio de Producción que comanda Rodolfo Vargas Arizu, anunció una línea de créditos para incentivar la exportación como una medida para aliviar el mercado interno.

vino a granel.jpg En Mendoza hay sobrestock de vino a granel y para aliviar el mercado interno, el Gobierno lanzó una línea de créditos del Banco Nación de hasta 1 millón de dólares sólo para incentivar a quienes exportan ese vino.

Son créditos de hasta 1 millón de dólares para aquellos productores que decidan comercializar sus vinos en el exterior. En total está previsto repartir hasta 20 millones de dólares en créditos que otorgará el Banco Nación con una tasa anual del 4,25 %.

El financiamiento que promocionaron se otorgará de la siguiente manera:

De hasta 500.000 dólares para pequeñas y medianas empresas

De hasta 1.000.000 de dólares para grandes empresas

Y tendrá un plazo máximo de devolución de 180 días, sin posibilidad de prórroga.

El programa de créditos estará vigente hasta el 31 de agosto o hasta que se agoten los 20 millones de dólares asignados.

Pasa que el sobrestock del vino a granel se da en Mendoza por varias razones: porque el mercado del vino a granel va en baja, pero también porque ese vino que se produce en estas tierras termina siendo caro para los valores de producción que contempla el mercado internacional.

En contrapartida lo que ofrece ese mercado es poco para el valor que pretenden conseguir los productores mendocinos.

"Hoy están ofreciendo entre 45 o 50 centavos de dólar por litro de vino a granel y eso supone que vendamos un litro por debajo de los $700 o $750 por litro. Para tener una idea en el 2024 nosotros exportamos vino a granel a $1.000 el litro y en el 2025 lo vendimos a $590 y eso no ha cambiado mucho para esta cosecha. Con esos números cuesta mucho vender afuera", resumió el bodeguero y ex presidente del INV, Martín Hinojosa.