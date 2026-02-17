Ell presidente Javier Milei recibió este martes en Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y a José Morea, country director de la compañía de cobre, tras el anuncio de este lunes en San Juan de lo que fue denominado por el gobierno como la “mayor inversión extranjera directa en la historia del país”.
Javier Milei dijo que San Juan tendrá la mayor inversión extranjera directa gracias al RIGI y la minería
El presidente Javier Milei recibió a representantes de la forma Vicuña Corp tras el anuncio de una inversión de U$S18.000 millones en San Juan
Las autoridades de la compañía destacaron que esta decisión se sustenta en el marco de “previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica que brinda el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”, impulsado por el gobierno nacional.
Señalaron que, sin este instrumento, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina.
La inversión en San Juan
Se estima una inversión de “US$18.000 millones para los primeros 10 años de desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol. De ese total, se prevén US$7.000 millones hasta la obtención del primer concentrado de cobre en 2030”.
Vicuña Corp., cuyos principales accionistas son BHP y Lundin Mining, posicionará a la República Argentina entre las cinco mayores operaciones de cobre, oro y plata del mundo, indicó el gobierno en un comunicado.
También participaron de la reunión de trabajo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
Quirno dejó un mensaje en X: “La Argentina será próspera. No hay feriado para las inversiones”.
Qué dijo el gobernador de San Juan
Marcelo Orrego dejó un mensaje en redes sociales. El gobernador de San Juan celebró que la inversión de U$S18.000 millones significará "más producción, m{as exportaciones y más empleo para los sanjuaninos".