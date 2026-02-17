Javier Milei dijo que San Juan tendrá la mayor inversión extranjera directa gracias al RIGI y la minería

Josemaria-San-Juan.jpg El proyecto Josemaría en San Juan.

La inversión en San Juan

Se estima una inversión de “US$18.000 millones para los primeros 10 años de desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol. De ese total, se prevén US$7.000 millones hasta la obtención del primer concentrado de cobre en 2030”.

Vicuña Corp., cuyos principales accionistas son BHP y Lundin Mining, posicionará a la República Argentina entre las cinco mayores operaciones de cobre, oro y plata del mundo, indicó el gobierno en un comunicado.

También participaron de la reunión de trabajo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Quirno dejó un mensaje en X: “La Argentina será próspera. No hay feriado para las inversiones”.

Qué dijo el gobernador de San Juan

El plan de inversiones de Vicuña por USD 18.000 millones en 10 años para el desarrollo de Josemaría y Filo del Sol marca un antes y un después para nuestra provincia.



Más producción, más exportaciones y más empleo para los sanjuaninos.



Desde el… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) February 17, 2026

