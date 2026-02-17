Destacaron el "buen ritmo" de los trabajos en Junín para la Doble Vía del Este

doble via del este Los trabajos de segundo tramo de la Doble Vía del Este están avanzados. Foto: Gobierno de Mendoza

Los beneficios para el hospital Saporiti

La subdirectora del Hospital Saporiti, de Rivadavia, Magalí Cozzari fue invitada porque tenía especial interés en conocer la obra.

La funcionaria destacó los beneficios que traerá para todo el sistema de salud del Este la nueva autopista: “Esta obra la celebramos muchísimo, porque ante una urgencia o emergencia que demanda un centro asistencial de mayor complejidad, esta autopista nos va a facilitar el acceso rápido para el servicio de ambulancias”.

La segunda etapa comenzó a construirse a fines del año pasado, y como ocurrió con la primera y ocurrirá con la tercera, se trata de una traza nueva, con una doble vía con dos carriles de circulación por mano, que estará totalmente iluminada, demarcada y con cartelería vial.

La extensión del segundo tramo va desde unos 400 metros después de la Ruta Provincial 60 hasta el carril Centro. Cuando se finalice, será una vía expeditiva hasta la RN 7 porque desde el carril Centro se podrá llegar hasta calle Los Correas, que fue asfaltada en el último trimestre de 2025 y tiene salida directa a la RN 7, mientras se construye la última etapa.

doble via del este1 Esta semana se hará el llamado a licitación para el tercer tramo. Foto: Gobierno de Mendoza

Osvaldo Romagnoli manifestó que “la obra está en la curva prevista, incluso por encima de lo planificado, ya está cargado el material de base, finalizado el alambrado que divide la zona de caminos y realizado el empalme con de la nueva traza con el carril Centro y con el tramo de la primera etapa. Marcha a buen ritmo”.

Marité Badui destacó que “la Doble Vía del Este es muy importante porque profundiza la interconectividad vial entre Rivadavia, Junín y San Martín, pero no sólo en el tránsito sino en la actividad económica regional”.

Mario Abed remarcó que “esta obra será un antes y un después para nuestros departamentos. Tengan en cuenta que se ha logrado poner en marcha las tres etapas en tres años, con una inversión faraónica para los mendocinos, por eso estoy muy feliz en esta visita de obra”.