General San Martín tuvo un comienzo soñado como local en la Liga Nacional Femenina de Vóley

El sexteto del Club General San Martín tuvo el debut soñado en su estreno en la Liga Nacional Femenina de Vóley donde es anfitrión. Se impuso a Nieva Vóley de Jujuy por 3-0, con parciales de 25-22, 25-17 y 26-24.
La máxima agotadora de las chicas de Pacífico fue Macarena Torres, con 14 tantos, en un equipo que funcionó sólido colectivamente e inició el sueño del ascenso ganando en casa.
Luego de un arranque dubitativo y luchando más con los nervios que con el prolijo juego de las jujeñas, las chicas locales fueron levantando el nivel presionando en el ataque, y se llevaron el set 25-22
El segundo set mostró a las chicas de Mauricio Sánchez más aplomadas, con una Maca Torres certera y con el equipo en general manejando bien los fundamentos técnicos. Se pudo llegar a sacar hasta 9 tantos de ventaja, y el riesgo hubo algún error y por el ello las jujeñas achicar aron un poco las ventas.
De todos modos la presión del ataque local incomodó a la visita y así se pudo cerrar el segundo parcial 25-17.
El tercer set fue el mejor del encuentro, por la paridad y cantidad de tiempo que estuvo la pelota en el aire y por la lucha palmo a palmo.
La contundencia de la mencionada Torres y sus compañeras Camila Sánchez (14 puntos) y Guadalupe Torres hizo la diferencia.
El último parcial Club General San Martín volvió a mostrar ansiedad y perdió puntería. Pero siempre demostró espíritu, y valiente defensa y ataque a dientes apretados logró cerrar el triunfo en el debut.
El miércoles, desde las 9 continuará la competencia, y a las 20, por la Zona 1, debutarán Municipalidad de San Martín (cancha 1), frente a Universitario de Córdoba; y Club Mendoza de Regatas (cancha 2), contra San José de Entre Ríos.
Las entradas se pueden comprar en el estadio, o en Global.fan, y se puede hacer para cada partido o adquirir abonos para las etapas regular, regular y playoffs. El costo del ticket por partido es de $5.000 los mayores de 18 años, y $3.000 para menores. Los niños hasta 14 años, acompañados de un mayor, ingresan gratis.
Los jugadores de la Federación Mendocina de Vóleibol tienen descuentos especiales.