General San Martín tuvo un comienzo soñado como local en la Liga Nacional Femenina de Vóley

El segundo set mostró a las chicas de Mauricio Sánchez más aplomadas, con una Maca Torres certera y con el equipo en general manejando bien los fundamentos técnicos. Se pudo llegar a sacar hasta 9 tantos de ventaja, y el riesgo hubo algún error y por el ello las jujeñas achicar aron un poco las ventas.

voley gsm 3 El estadio Pacífico luce como en sus mejores épocas. Foto: Axel Lloret/UNO

De todos modos la presión del ataque local incomodó a la visita y así se pudo cerrar el segundo parcial 25-17.

El tercer set fue el mejor del encuentro, por la paridad y cantidad de tiempo que estuvo la pelota en el aire y por la lucha palmo a palmo.

La contundencia de la mencionada Torres y sus compañeras Camila Sánchez (14 puntos) y Guadalupe Torres hizo la diferencia.

El último parcial Club General San Martín volvió a mostrar ansiedad y perdió puntería. Pero siempre demostró espíritu, y valiente defensa y ataque a dientes apretados logró cerrar el triunfo en el debut.

Embed - Macarena Torres, figura de General San Martín en la Liga Nacional de Vóley

Lo que viene en la Liga Nacional femenina de Vóley

El miércoles, desde las 9 continuará la competencia, y a las 20, por la Zona 1, debutarán Municipalidad de San Martín (cancha 1), frente a Universitario de Córdoba; y Club Mendoza de Regatas (cancha 2), contra San José de Entre Ríos.

Ver fixture de la competencia

Las entradas se pueden comprar en el estadio, o en Global.fan, y se puede hacer para cada partido o adquirir abonos para las etapas regular, regular y playoffs. El costo del ticket por partido es de $5.000 los mayores de 18 años, y $3.000 para menores. Los niños hasta 14 años, acompañados de un mayor, ingresan gratis.

Los jugadores de la Federación Mendocina de Vóleibol tienen descuentos especiales.