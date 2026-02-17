Escándalo en la Champions League: la polémica entre Vinicius y Gianluca Prestianni

A los 5' del segundo tiempo entre Benfica y Real Madrid, por la Champions League, se generó un verdadera escándalo iniciado por una polémica entre Vinicius, quien acababa de marcar un golazo, y el juvenil argentino Gianluca Prestianni.
En medio de los festejos de su gol el brasileño tuvo un cruce con Prestianni y salió corriendo hacia el árbitro francés François Letexier acusándolo de racismo. El árbitro amonestó al propio Vinicius quien amenazó con retirarse del campo de juego.
Todo esto generó una silbatina e insultos del público y también que el partido se detenga por protocolo racista durante 10' lapso en el que jugadores y miembros del staff de ambos equipos también tuvieron sus discusiones, entre ellos Kylian Mbappé y Nicolás Otamendi.
Tras la espera, y que las cámaras no puedan comprobar la acusación del brasileño, el partido se reanudó con un clima caliente dentro y fuera del campo de juego en Lisboa donde se jugó la ida de la serie de playoffs entre ambos equipos.
Benfica y Real Madrid se habían enfrentado en Lisboa hace 3 semanas cuando los portugueses batieron a los Merengues por 4-2, con un gol agónico del arquero Anatoliy Trubin.
El resultado dejó a los españoles fuera de los 8 primeros y clasificó a los portugueses a los playoffs de la Champions.