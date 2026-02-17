Escándalo en la Champions League: la polémica entre Vinicius y Gianluca Prestianni

En medio de los festejos de su gol el brasileño tuvo un cruce con Prestianni y salió corriendo hacia el árbitro francés François Letexier acusándolo de racismo. El árbitro amonestó al propio Vinicius quien amenazó con retirarse del campo de juego.

prestianni 2 Prestianni se tapó con la camiseta para decirle algo a Vinicius y se generó un escándalo en la Champions League.

Todo esto generó una silbatina e insultos del público y también que el partido se detenga por protocolo racista durante 10' lapso en el que jugadores y miembros del staff de ambos equipos también tuvieron sus discusiones, entre ellos Kylian Mbappé y Nicolás Otamendi.