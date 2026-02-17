Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo Díaz ganó la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general

Aprovechando el feriado, mucha gente se acercó a la ruta para ver el paso de la caravana multicolor y la apasionante lucha por la cima de la competencia entre los equipos de Guaymallén y Godoy Cruz en la que, por ahora, Cristian Moyano (Guaymallén) supera a Nicolás Traico (Godoy Cruz) por solo 22 segundos.

Embed - Llegada quinta etapa de la Vuelta de Mendoza

La sexta etapa de la Vuelta de Mendoza 2026

A las 15 hs. Maipú - Goody Cruz

Recorrido: 137 km

Largada: Municipalidad de Maipú, calle Pablo Pescara, hasta Tropero Sosa a la derecha hasta rotonda del Monumento a los Bomberos, calle Maza, rulo calle Maza, calle Juan José Paso, rotonda de Palmares a la derecha por Corredor del Oeste; calle Santiago del Estero a la izquierda, Av. Boulogne Sur Mer; a la izquierda en calle Las Tipas, Corredor del Oeste, Espacio Verde Dr. Carlos de la Rosa comienza el circuito de 29,6 km que se recorrerá en 4 oportunidades, Corredor del Oeste, rotonda de Palmares, calle Juan José Paso, rulo calle Maza, calle Juan José Paso, rotonda de Palmares a la derecha Corredor del Oeste, calle Santiago del Estero a la izquierda Avenida Boulogne Sur Mer, a la izquierda en calle Las Tipas, Corredor del Oeste, Espacio verde Dr. Carlos De la Rosa donde finaliza la etapa .

Meta de Montaña: km 23 (Rotonda de Palmares).

Primera Meta Sprint: sobre calle Paso km 62 (2ª vuelta).

Segunda Meta Sprint: Parque Dr. De la Rosa km 107 (3ª vuelta)