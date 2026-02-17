Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo Díaz ganó la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general

Rodrigo Díaz se quedó con la quinta etapa de la Vuelta de Mendoza 2026 que tiene como líder de la general a Cristian Moyano, de la Municipalidad de Guaymallén.
Rodrigo Díaz se quedó con la quinta etapa de la Vuelta de Mendoza 2026 que tiene como líder de la general a Cristian Moyano, de la Municipalidad de Guaymallén.
Rodrigo Díaz se quedó con la quinta etapa de la Vuelta de Mendoza 2026 que tiene como líder de la general a Cristian Moyano, de la Municipalidad de Guaymallén.
El parcial de este martes comenzó en el Parque T.I.C. en Godoy Cruz y tras 145 km. tuvo su llegada en Maipú donde el ganador se impuso en el embalaje final y lo hizo con un tiempo de 3 horas, 43 minutos y 33 segundos.
Díaz, representante de la Municipalidad de San Carlos, fue escoltado por Nahuel Méndez (Municipalidad de Godoy Cruz) y el brasileño Pedro Leme Figueredo (Localiza Brasil).
Aprovechando el feriado, mucha gente se acercó a la ruta para ver el paso de la caravana multicolor y la apasionante lucha por la cima de la competencia entre los equipos de Guaymallén y Godoy Cruz en la que, por ahora, Cristian Moyano (Guaymallén) supera a Nicolás Traico (Godoy Cruz) por solo 22 segundos.
A las 15 hs. Maipú - Goody Cruz
Recorrido: 137 km
Largada: Municipalidad de Maipú, calle Pablo Pescara, hasta Tropero Sosa a la derecha hasta rotonda del Monumento a los Bomberos, calle Maza, rulo calle Maza, calle Juan José Paso, rotonda de Palmares a la derecha por Corredor del Oeste; calle Santiago del Estero a la izquierda, Av. Boulogne Sur Mer; a la izquierda en calle Las Tipas, Corredor del Oeste, Espacio Verde Dr. Carlos de la Rosa comienza el circuito de 29,6 km que se recorrerá en 4 oportunidades, Corredor del Oeste, rotonda de Palmares, calle Juan José Paso, rulo calle Maza, calle Juan José Paso, rotonda de Palmares a la derecha Corredor del Oeste, calle Santiago del Estero a la izquierda Avenida Boulogne Sur Mer, a la izquierda en calle Las Tipas, Corredor del Oeste, Espacio verde Dr. Carlos De la Rosa donde finaliza la etapa .
Meta de Montaña: km 23 (Rotonda de Palmares).
Primera Meta Sprint: sobre calle Paso km 62 (2ª vuelta).
Segunda Meta Sprint: Parque Dr. De la Rosa km 107 (3ª vuelta)