Denzel Washington vuelve a la carga con la película de acción que conquistó al mundo. Una cinta que te mantendrá en vilo de principio a fin, se trata de Rescate del Metro 1 2 3, y HBO Max la tiene en su catálogo.
Denzel Washington es un éxito con la película de acción que conquistó al mundo
Denzel Washington vuelve a la carga con la película de acción que conquistó al mundo. Una cinta que te mantendrá en vilo de principio a fin
Denzel Washington interpreta a un operador de metro que debe usar toda su experiencia para salvar a los rehenes de un tren secuestrado en Nueva York.
El día de Walter (Denzel Washington), operador de metro de Nueva York, se vuelve un caos cuando secuestran un tren. Ryder (John Travolta), el cerebro del crimen, amenaza con ejecutar a los pasajeros a menos que le paguen un gran rescate.
Lo primero que salta a la vista es lo convencional del personaje de Denzel Washington en relación al antihéroe que interpretaba Walter Matthau.
En cambio, John Travolta es un villano mucho más rico que el del film original, y sus juegos mentales con sus interlocutores (que incluyen a un mediador encarnado por John Turturro y el alcalde de Nueva York, por James Gandolfini) alimentan el clima de tensión creciente que probablemente sea la mayor cualidad del film, junto a las espectaculares escenas de acción
HBO Max: de qué trata la película Rescate del Metro 1 2 3
Walter Garber (Denzel Washington), supervisor del Metro de Nueva York, tiene que afrontar el caos provocado por el secuestro de un vagón por una banda armada, cuyo cabecilla es Ryder (John Travolta).
La banda amenaza con ejecutar a los pasajeros si, en el plazo de una hora, no se les paga un alto rescate. Garber utiliza sus conocimientos del sistema subterráneo para intentar burlar a Ryder y salvar a los rehenes.
Pero hay un enigma que Garber no puede resolver: en el caso de que los criminales obtuvieran el dinero, ¿cómo conseguirían escapar?
HBO Max: reparto de la película Rescate del Metro 1 2 3
- Denzel Washington
- John Travolta
- Luis Guzmán
- Michael Rispoli
- Robert Vataj
- John Turturro
- Victor Gojcaj
- Ramón Rodríguez
- James Gandolfini