Denzel Washington es un éxito con la película de acción que conquistó al mundo

Lo primero que salta a la vista es lo convencional del personaje de Denzel Washington en relación al antihéroe que interpretaba Walter Matthau.

En cambio, John Travolta es un villano mucho más rico que el del film original, y sus juegos mentales con sus interlocutores (que incluyen a un mediador encarnado por John Turturro y el alcalde de Nueva York, por James Gandolfini) alimentan el clima de tensión creciente que probablemente sea la mayor cualidad del film, junto a las espectaculares escenas de acción

HBO Max: de qué trata la película Rescate del Metro 1 2 3

Walter Garber (Denzel Washington), supervisor del Metro de Nueva York, tiene que afrontar el caos provocado por el secuestro de un vagón por una banda armada, cuyo cabecilla es Ryder (John Travolta).

rescate1

La banda amenaza con ejecutar a los pasajeros si, en el plazo de una hora, no se les paga un alto rescate. Garber utiliza sus conocimientos del sistema subterráneo para intentar burlar a Ryder y salvar a los rehenes.

Pero hay un enigma que Garber no puede resolver: en el caso de que los criminales obtuvieran el dinero, ¿cómo conseguirían escapar?

HBO Max: reparto de la película Rescate del Metro 1 2 3

Denzel Washington

John Travolta

Luis Guzmán

Michael Rispoli

Robert Vataj

John Turturro

Victor Gojcaj

Ramón Rodríguez

James Gandolfini

Tráiler de la película Rescate del Metro 1 2 3