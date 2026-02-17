Quién es Rafael Olarra, el argentino que habría enamorado a Pedro Pascal

En las últimas horas las redes sociales se llenaron de fotos y especulaciones que rodean al actor chileno Pedro Pascal, ya que fue visto caminando muy pegado a Rafael Olarra por las calles de Nueva York.
El actor chileno Pedro Pascal fue visto por las calles de la ciudad de Nueva York con el argentino Rafael Olarra
Sin embargo, es normal que te preguntes: ¿Quién es Rafael Olarra y de dónde salió?, a continuación responderemos a esta pregunta.
¿Quién es Rafael Olarra y a qué se dedica?
Olarra es un verdadero orgullo argentino. Es arquitecto y además es la mente maestra detrás de las creaciones de Faena; además trabajó para el prestigioso fotógrafo Mario Testino y hasta dirigió campañas para revistas como Vogue, Vanity Fair y V Mag.
Si bien nació en Buenos Aires, se crió en un campo de Gualeguaychú. Cuando terminó la secundaria, se preparó en pintura, fotografía, escultura, y dirección de arte para cine en la Universidad del Cine, en San Telmo.
Luego vivió un tiempo en España, donde sus trabajos pasaron de trabajar en el Cirque du Soleil hasta con los personajes de Disney.
Esta no es la primera vez que Olarra es relacionado con un actor de Hollywood. Para quienes no se acuerdan, el argentino fue vinculado públicamente en 2020 con el actor Luke Evans. Aunque hicieron pública su relación en febrero de ese año, meses después comenzaron los rumores de ruptura cuando dejaron de seguirse en redes sociales y eliminaron sus fotos juntos. Luke confirmó la separación en 2021.
La confusión de un medio estadounidense que causó risas en Chile
El portal norteamericano TMZ se convirtió en el centro de las bromas tras asegurar que Pedro Pascal estaba paseando del brazo del exfutbolista y medallista olímpico chileno, Rafael Olarra.
En la publicación, incluso describieron detalladamente el look de ambos y se refirieron al acompañante como el "antiguo futbolista chileno". Rápidamente corrigieron la información, pero el error ya había sido visto por muchas personas.
Tras la viralización del artículo, Olarra (el jugador chileno) compartió la noticia en sus redes sociales con un irónico mensaje que sacó carcajadas entre sus seguidores: "¡Me voy a Hollywood!", acompañado de varios emojis de risas.