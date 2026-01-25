La impactante serie colombiana de solo 4 capítulos que es la sorpresa del 2026

Por eso, como las iguanas, aquel animal que debe adaptarse a su entorno para sobrevivir, estos amigos deben enfrentar lo que sucedió en la casa de recreo a la que solo se puede llegar en lancha, lo que sirve como metáfora del entorno del que no se puede escapar fácilmente, así esté lleno de excesos, mentiras y apariencias.

HBO Max: de qué trata la serie Las iguanas

Helena vuelve a Colombia luego de haber salido del país por algún tiempo; debido a que no había visto a sus mejores amigos en todo ese lapso que estuvo fuera, todos deciden organizar una fiesta en su honor por su regreso.

La fiesta se lleva a cabo en una casa de verano, la cual está retirada y solo se puede acceder a ella a través de una lancha, todo este grupo de amigos espera pasar un buen fin de semana, pues no hay mejor ocasión que esta para poder relajarse y divertirse.

iguanas2

La fiesta sigue su rumbo y todos, ya entrados en el caos, diversión y con bastante alcohol, comienzan a actuar de manera más descontrolada e intensa.

A pesar de que todos son adultos, se suscita un evento terrible para Helena, pues a la mañana siguiente se da cuenta que ha sido abusada y ha sido uno de sus amigos la persona que se aprovechó de ella.

Con el corazón roto, mucho miedo y enojo, Helena buscará la forma de enfrentar a su agresor y no le importará terminar una amistad de años, pues un amigo verdadero jamás violarían a una amiga, no importando el estado o situación bajo la que se encuentre la persona.

HBO Max: reparto de la serie Las iguanas

Isabel Gaona

Rafael Zea

Pilar Díaz Quesada

John Mora

Mario Espitia

Camilo Amores

Camila Valenzuela

Silvia Varón

Diana Bolaños

Edward Gómez

Tráiler de la serie Las iguanas