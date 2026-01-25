Esta serie colombiana de solo 4 episodios está causando furor por lo impactante de su trama y argumento; se trata de Las iguanas y HBO Max la tiene en su catálogo.
La impactante serie colombiana de solo 4 capítulos que es la sorpresa del 2026
Esta serie colombiana de solo 4 episodios está causando furor por lo impactante de su trama y argumento
Las iguanas, muestra cómo el abuso de un hombre hacia una mujer puede destruir todo a su paso, incluso la amistad y la confianza sembrada con décadas de amistad.
A lo largo de 4 capítulos, la serie Las iguanas nos cuenta la historia que gira alrededor de Helena y su grupo de amigos, todos ellos sobre los 30 años de edad.
Por eso, como las iguanas, aquel animal que debe adaptarse a su entorno para sobrevivir, estos amigos deben enfrentar lo que sucedió en la casa de recreo a la que solo se puede llegar en lancha, lo que sirve como metáfora del entorno del que no se puede escapar fácilmente, así esté lleno de excesos, mentiras y apariencias.
HBO Max: de qué trata la serie Las iguanas
Helena vuelve a Colombia luego de haber salido del país por algún tiempo; debido a que no había visto a sus mejores amigos en todo ese lapso que estuvo fuera, todos deciden organizar una fiesta en su honor por su regreso.
La fiesta se lleva a cabo en una casa de verano, la cual está retirada y solo se puede acceder a ella a través de una lancha, todo este grupo de amigos espera pasar un buen fin de semana, pues no hay mejor ocasión que esta para poder relajarse y divertirse.
La fiesta sigue su rumbo y todos, ya entrados en el caos, diversión y con bastante alcohol, comienzan a actuar de manera más descontrolada e intensa.
A pesar de que todos son adultos, se suscita un evento terrible para Helena, pues a la mañana siguiente se da cuenta que ha sido abusada y ha sido uno de sus amigos la persona que se aprovechó de ella.
Con el corazón roto, mucho miedo y enojo, Helena buscará la forma de enfrentar a su agresor y no le importará terminar una amistad de años, pues un amigo verdadero jamás violarían a una amiga, no importando el estado o situación bajo la que se encuentre la persona.
HBO Max: reparto de la serie Las iguanas
- Isabel Gaona
- Rafael Zea
- Pilar Díaz Quesada
- John Mora
- Mario Espitia
- Camilo Amores
- Camila Valenzuela
- Silvia Varón
- Diana Bolaños
- Edward Gómez