Una desaparición, 6 capítulos y un final impactante: el drama danés que conquista Netflix

La recepción del público fue contundente: los usuarios destacan su trama escalofriante, el ritmo sostenido y un final sorprendente que redefine todo lo visto hasta el último capítulo. Con una combinación eficaz de intriga, tensión y giros inesperados, esta serie de Netflix se posiciona como una de las apuestas más sólidas del año y sigue generando conversación entre los fans del drama y el suspenso.

Netflix: tráiler de la serie Los secretos que ocultamos

Netflix: de qué trata la serie Los secretos que ocultamos

La desaparición de Ruby, una joven au pair filipina, sacude uno de los barrios más exclusivos del norte de Copenhague, en Dinamarca. Mientras el caso parece no despertar el interés de las autoridades, Cecilie (Marie Bach Hansen) comienza a sospechar que detrás del silencio se esconde algo más oscuro.