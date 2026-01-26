Una desaparición, 6 capítulos y un final impactante: el drama danés que conquista Netflix

Desde su estreno en 2025, Los secretos que ocultamos se convirtió en una de las producciones más comentadas de Netflix, consolidándose rápidamente dentro del catálogo de series y películas de suspenso como una de las más vistas de la plataforma. Este drama danés, dirigido por Peter Fly, tiene 6 capítulos que construyen una atmósfera inquietante marcada por una desaparición que deja al descubierto tensiones sociales, silencios incómodos y relaciones de poder.
La recepción del público fue contundente: los usuarios destacan su trama escalofriante, el ritmo sostenido y un final sorprendente que redefine todo lo visto hasta el último capítulo. Con una combinación eficaz de intriga, tensión y giros inesperados, esta serie de Netflix se posiciona como una de las apuestas más sólidas del año y sigue generando conversación entre los fans del drama y el suspenso.
Netflix: tráiler de la serie Los secretos que ocultamos
Netflix: de qué trata la serie Los secretos que ocultamos
La desaparición de Ruby, una joven au pair filipina, sacude uno de los barrios más exclusivos del norte de Copenhague, en Dinamarca. Mientras el caso parece no despertar el interés de las autoridades, Cecilie (Marie Bach Hansen) comienza a sospechar que detrás del silencio se esconde algo más oscuro.
A la par, Angel (Excel Busano), su propia au pair, se adentra en una red de rumores que circula entre las trabajadoras extranjeras de la zona. Con la llegada de Aicha (Sara Fanta Traore), una investigadora decidida a no dejar el caso en el olvido, la búsqueda de la verdad expone un entramado de privilegios, desigualdades y secretos que se esconden tras las impecables fachadas de las lujosas mansiones.
Reparto de Los secretos que ocultamos, serie de Netflix
- Marie Bach Hansen (Cecilia)
- Excel Busano (Ángel)
- Simón Sears (Mike)
- Danica Curcic (Katarina)
- Lars Ranthe (Rasmus)
- Sara Fanta Traore (Aicha)
Dónde ver la serie Los secretos que ocultamos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los secretos que ocultamos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los secretos que ocultamos se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la serie Los secretos que ocultamos se puede ver en Netflix.