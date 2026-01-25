Verónica Llinás se prepara para intepretar a Azucena Villaflor: quién fue

Madres Plaza de Mayo Azucena Villaflor fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

El 30 de noviembre de 1976 su hijo Néstor fue secuestrado junto a su pareja. Azucena comenzó su búsqueda. Recorrió comisarías, cuarteles y reparticiones oficiales.

Mientras Azucena realizaba esta búsqueda, conoció a otras mujeres que estaban en su misma situación y que querían saber dónde estaban sus hijos desaparecidos.

De esta manera, Azucena impulsó a las otras mujeres a juntarse y organizarse, dando origen a las Madres de Plaza de Mayo. Esa organización fue infiltrada por Alfredo Astiz, un militar de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El objetivo era terminar con ese organismo de DDHH.

El 10 de diciembre de 1977 mientras Azucena estaba en Cramer y la avenida Mitre de la localidad de Sarandí, fue secuestrada por un grupo de tareas. Ese día, las Madres de Plaza de Mayo publicaron una solicitada con los nombres de los desaparecidos.

Azucena Villaflor Azucena Villaflor, su esposo y una de sus hijas.

Azucena fue llevada al Centro Clandestino de Detención (CCD) ESMA. Recién en 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró reconocer sus restos. Había sido inhumada como NN de manera clandestina en el cementerio de General Lavalle luego de que su cuerpo fuera hallado en la costa de Santa Teresita.

La investigación arrojó que Azucena fue asesinada el 20 de diciembre de 1976 cuando desde un avión la arrojaron viva al mar en un vuelo de la muerte.