Netflix y un K-drama de 16 capítulos oculto que no tiene desperdicio

Con un total de 16 capítulos, esta serie se ha vuelto a posicionar como una de las principales recomendaciones dentro del catálogo de Netflix, especialmente entre las ofertas coreanas. Poco le he importado a los suscriptores que se trate de un relato que haya sido estrenado hace ya más de 7 años en la plataforma.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2018, y a pesar de su tiempo, aparece en la actualidad como una de las principales recomendaciones de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Encuentro

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana oculta, Encuentro centra su historia en: "Tras un encuentro fortuito en el extranjero, una mujer muy adinerada y un hombre con poco en su haber vuelven a coincidir como empleadora y empleado".

Netflix: reparto de la serie Encuentro

Song Hye-kyo como Cha Soo-hyun

Park Bo-gum como Kim Jin-hyuk

Jang Seung-jo como Jung Woo-seok

Moon Sung-keun como Cha Jong-hyun

Nam Gi-ae como Jin Mi-ock

Go Chang-seok como Nam Myeong-sik

Kwak Sun-young como Jang Mi-jin

Pyo Ji-hoon como Kim Jin-myung

Baek Ji-won como Joo Yeon-ja

Shin Jung-geun como Kim Jang-soo

