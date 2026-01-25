Netflix dispone de un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. A pesar de que las historias coreanas son la tendencia de la actualidad, la plataforma cuenta con muchos relatos previos provenientes de este país, quedando opacadas por los nuevos estrenos, pero una serie ha logrado resurgir con una historia de apenas 16 capítulos: Encuentro.
Netflix y un K-drama de 16 capítulos oculto que no tiene desperdicio
Esta serie ha aparecido como una de las principales recomendaciones del catálogo de Netflix en el 2026, con una historia muy íntima.
En la actualidad no hay forma de competirle a las series y películas de producción coreana que llegan al catálogo de Netflix, especialmente aquellas pertenecientes al género dramático y romántico. Esta serie lleva más de 5 años disponible en la plataforma, y volvió a salir a la luz como una de las más recomendadas, a pesar de estar oculta entre tanta historia de K-drama.
La serie logra combinar 2 de los puntos en lo que hoy son más fuertes las ofertas coreanas, y es que su relato es una mezcla perfecta entre drama y romance, teniendo en cuenta que no es apta para menores de 13 años. La valoración de los suscriptores del catálogo de Netflix aseguran que se trata de una historia en donde lo romántico e íntimo aflora en una excelente química entre los protagonistas.
Con un total de 16 capítulos, esta serie se ha vuelto a posicionar como una de las principales recomendaciones dentro del catálogo de Netflix, especialmente entre las ofertas coreanas. Poco le he importado a los suscriptores que se trate de un relato que haya sido estrenado hace ya más de 7 años en la plataforma.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2018, y a pesar de su tiempo, aparece en la actualidad como una de las principales recomendaciones de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Encuentro
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana oculta, Encuentro centra su historia en: "Tras un encuentro fortuito en el extranjero, una mujer muy adinerada y un hombre con poco en su haber vuelven a coincidir como empleadora y empleado".
Poco le importado a los suscriptores que se trate de una serie que haya sido estrenada antes del 2020 en Netflix.
Netflix: reparto de la serie Encuentro
- Song Hye-kyo como Cha Soo-hyun
- Park Bo-gum como Kim Jin-hyuk
- Jang Seung-jo como Jung Woo-seok
- Moon Sung-keun como Cha Jong-hyun
- Nam Gi-ae como Jin Mi-ock
- Go Chang-seok como Nam Myeong-sik
- Kwak Sun-young como Jang Mi-jin
- Pyo Ji-hoon como Kim Jin-myung
- Baek Ji-won como Joo Yeon-ja
- Shin Jung-geun como Kim Jang-soo
Dónde ver la serie Encuentro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Encuentro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Encuentro se puede ver en Netflix.
- España: la serie Encuentro se puede ver en Netflix.