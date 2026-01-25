La película Amor intenso (Tere Ishk Mein), estrenada en 2025, ya está disponible en Netflix desde el 23 de enero de 2026, sumándose al catálogo de series y películas que no te puedes perder. Esta historia de amor al más puro estilo de Bollywood, con actuaciones cautivadoras y un acabado visual brillante, representa lo mejor del cine romántico de India.
Prepárate para llorar: el romance de Bollywood que está rompiendo corazones en Netflix
Llegó a Netflix un romance de Bollywood que arrasa entre las series y películas más aclamadas del año
Si eres fanático de las series y películas internacionales, Amor intenso promete transportarte a un mundo de emociones intensas y música envolvente, consolidándose como un imprescindible en Netflix para los amantes del cine romántico y de India.
La crítica fue positiva: Elizabeth Kerr, de Screendaily, definió a Amor intenso como “una historia de amor al uso de Bollywood, con actuaciones atractivas y un acabado brillante”, destacando el trabajo del elenco y el nivel de producción. Así, la película se posiciona como una opción ideal dentro de Netflix para quienes buscan producciones románticas de India con sello clásico y sensibilidad moderna.
Netflix: de qué trata la película Amor intenso
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Amor intenso versa: “Un piloto de combate y una psicóloga deben enfrentar su tormentoso pasado amoroso al reencontrarse años más tarde con sus vidas hechas… y sentimientos que nunca sanaron”.
La trama de la película se centra en la intensa historia de amor de Shankar, interpretado por Dhanush, y de Mukti (Kriti Sanon), que se desarrolla con Benaras como telón de fondo, explorando la entrega y la transformación a través de un romance que los cura, los hiere y los cambia.
Netflix: tráiler de la película Amor intenso
Reparto de Amor intenso, película de Netflix
- Dhanush (Shankar Gurrukkal)
- Kriti Sanon (Mukti Behniwal)
- Prakash Raj (Shankar's Father)
- Priyanshu Painyuli (Ved)
- Vineet Kumar Singh (V Shekhawat)
- Tota Roy Chowdhury (Yashwant Behniwal)
- Mohammed Zeeshan Ayyub (Murari)
- Paramvir Singh Cheema (Jasjeet)
- Chittaranjan Tripathi (profesor)
- Jaya Bhattacharya (profesora)
Dónde ver la película Amor intenso, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Amor intenso se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Amor intenso (Tere Ishk Mein) se puede ver en Netflix.
- España: la película Amor intenso se puede ver en Netflix.