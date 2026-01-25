Inicio Series y películas Netflix
Prepárate para llorar: el romance de Bollywood que está rompiendo corazones en Netflix

Llegó a Netflix un romance de Bollywood que arrasa entre las series y películas más aclamadas del año

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una película india que acaba de estrenar en Netflix.

La película Amor intenso (Tere Ishk Mein), estrenada en 2025, ya está disponible en Netflix desde el 23 de enero de 2026, sumándose al catálogo de series y películas que no te puedes perder. Esta historia de amor al más puro estilo de Bollywood, con actuaciones cautivadoras y un acabado visual brillante, representa lo mejor del cine romántico de India.

Si eres fanático de las series y películas internacionales, Amor intenso promete transportarte a un mundo de emociones intensas y música envolvente, consolidándose como un imprescindible en Netflix para los amantes del cine romántico y de India.

amor intenso- película (2)

La crítica fue positiva: Elizabeth Kerr, de Screendaily, definió a Amor intenso como “una historia de amor al uso de Bollywood, con actuaciones atractivas y un acabado brillante”, destacando el trabajo del elenco y el nivel de producción. Así, la película se posiciona como una opción ideal dentro de Netflix para quienes buscan producciones románticas de India con sello clásico y sensibilidad moderna.

Netflix: de qué trata la película Amor intenso

amor intenso- película (1)

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Amor intenso versa: “Un piloto de combate y una psicóloga deben enfrentar su tormentoso pasado amoroso al reencontrarse años más tarde con sus vidas hechas… y sentimientos que nunca sanaron”.

La trama de la película se centra en la intensa historia de amor de Shankar, interpretado por Dhanush, y de Mukti (Kriti Sanon), que se desarrolla con Benaras como telón de fondo, explorando la entrega y la transformación a través de un romance que los cura, los hiere y los cambia.

Netflix: tráiler de la película Amor intenso

Embed - Tere Ishk Mein | Official Trailer | Dhanush, Kriti Sanon | Netflix India

Reparto de Amor intenso, película de Netflix

  • Dhanush (Shankar Gurrukkal)
  • Kriti Sanon (Mukti Behniwal)
  • Prakash Raj (Shankar's Father)
  • Priyanshu Painyuli (Ved)
  • Vineet Kumar Singh (V Shekhawat)
  • Tota Roy Chowdhury (Yashwant Behniwal)
  • Mohammed Zeeshan Ayyub (Murari)
  • Paramvir Singh Cheema (Jasjeet)
  • Chittaranjan Tripathi (profesor)
  • Jaya Bhattacharya (profesora)

Dónde ver la película Amor intenso, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Amor intenso se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Amor intenso (Tere Ishk Mein) se puede ver en Netflix.
  • España: la película Amor intenso se puede ver en Netflix.

