El falsario ya se estrenó en Netflix y rápidamente se posicionó como una de las propuestas más atractivas dentro del catálogo de series y películas basadas en hechos reales. La producción italiana llegó a la plataforma este viernes 23 de enero de 2026, atrapando a los espectadores con una historia que combina suspenso histórico y drama criminal.
Netflix estrenó una película basada en hechos reales que es furor entre los fans del suspenso histórico
Es una producción italiana basada en hechos reales que acaba de estrenar en Netflix. Ya arrasa entre las series y películas dramáticas de la plataforma
Dirigida por Stefano Lodovichi, la película tiene una duración de 1 hora y 50 minutos y está inspirada en la novela de Nicola Biondo y Massimo Veneziano. El film reconstruye una trama marcada por la manipulación, el engaño y el trasfondo político de una Italia convulsionada, apoyándose en sucesos reales que sacudieron al país y dejaron huella en su historia reciente.
Con una puesta en escena cuidada y un relato tenso, El falsario se suma a la tendencia de Netflix de apostar por historias basadas en hechos reales, ofreciendo una mirada profunda sobre el crimen, la mentira y la obsesión por burlar al poder. Una película ideal para quienes disfrutan de relatos intensos y realistas con fuerte anclaje histórico.
Netflix: de qué trata la película El falsario
La sinopsis oficial sobre la película El falsario versa: “Un artista en ciernes se convierte en un experto falsario para bandas criminales en la Roma de los años setenta. Drama inspirado en hechos reales”.
La película está ambientada en la Roma de los años setenta. Toni (Pietro Castellitto) llega a la ciudad con el sueño de convertirse en un gran artista, pero pronto comienza a deslizarse por una peligrosa pendiente que lo llevará a convertirse en el más grande de los falsificadores, trabajando para varias bandas criminales de la capital.
Historia real de El falsario
La película El falsario está basada en la historia real de Antonio Giuseppe Chichiarelli, una figura clave del crimen italiano del siglo XX. El film retrata a un hombre frustrado por no poder convertirse en artista, que encontró en la falsificación y la mentira una forma extrema de expresión personal.
Entre los hechos reales que inspiran la trama se destaca su participación en el caso Aldo Moro, cuando Chichiarelli redactó un comunicado falso atribuido a las Brigadas Rojas, logrando desorientar a la policía durante el secuestro del ex primer ministro italiano.
Su notoriedad creció aún más en 1984, al liderar uno de los robos más impactantes de Italia, en el que se sustrajeron 35 mil millones de liras. En la escena dejó pistas falsas para confundir a los investigadores, consolidando su fama como el gran autor de engaños de su tiempo.
Netflix: tráiler de la película El falsario
Reparto de El falsario, película de Netflix
- Pietro Castellitto
- Giulia Michelini
- Andrea Arcangeli
- Pierluigi Gigante
- Aurora Giovinazzo
- Edoardo Pesce
- Claudio Santamaria
Dónde ver la película El falsario, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El falsario se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El falsario se puede ver en Netflix.
- España: la película El falsario se puede ver en Netflix.