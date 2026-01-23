Netflix estrenó una película basada en hechos reales que es furor entre los fans del suspenso histórico

el falsario- pelicula

Netflix: de qué trata la película El falsario

La sinopsis oficial sobre la película El falsario versa: “Un artista en ciernes se convierte en un experto falsario para bandas criminales en la Roma de los años setenta. Drama inspirado en hechos reales”.

La película está ambientada en la Roma de los años setenta. Toni (Pietro Castellitto) llega a la ciudad con el sueño de convertirse en un gran artista, pero pronto comienza a deslizarse por una peligrosa pendiente que lo llevará a convertirse en el más grande de los falsificadores, trabajando para varias bandas criminales de la capital.

Historia real de El falsario

La película El falsario está basada en la historia real de Antonio Giuseppe Chichiarelli, una figura clave del crimen italiano del siglo XX. El film retrata a un hombre frustrado por no poder convertirse en artista, que encontró en la falsificación y la mentira una forma extrema de expresión personal.

Entre los hechos reales que inspiran la trama se destaca su participación en el caso Aldo Moro, cuando Chichiarelli redactó un comunicado falso atribuido a las Brigadas Rojas, logrando desorientar a la policía durante el secuestro del ex primer ministro italiano.

Su notoriedad creció aún más en 1984, al liderar uno de los robos más impactantes de Italia, en el que se sustrajeron 35 mil millones de liras. En la escena dejó pistas falsas para confundir a los investigadores, consolidando su fama como el gran autor de engaños de su tiempo.

Netflix: tráiler de la película El falsario

Reparto de El falsario, película de Netflix

Pietro Castellitto

Giulia Michelini

Andrea Arcangeli

Pierluigi Gigante

Aurora Giovinazzo

Edoardo Pesce

Claudio Santamaria

Dónde ver la película El falsario, según la zona geográfica