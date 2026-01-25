Netflix: el Chino Darín sorprende con la película española que es un éxito en Europa

No deja de ser una mera anécdota relacionada con una tormenta eléctrica que fue portada en todo el país.

La trama da un giro inesperado cuando la madre de familia encuentra una cámara muy antigua conectada a un televisor.

Lo que consigue, gracias a la misma tormenta, es conectar con el pasado y hablar con el niño en cuestión, antes de ser atropellado.

Pero las consecuencias de su buena acción provocan una reacción en cadena que hace que despierte en una nueva realidad dónde su hija nunca ha nacido.

Netflix: de qué trata la película Durante la tormenta

La reseña de la película española Durante la tormenta dice que, una interferencia entre dos tiempos provoca que Vera, una madre felizmente casada y con una niña, salve la vida de un chico que vivió en su casa 25 años antes.

Netflix: elenco de la película Durante la tormenta

Adriana Ugarte

Chino Darín

Javier Gutiérrez

Álvaro Morte

Miquel Fernández

Nora Navas

Mima Riera

Francesc Orella

Tráiler de la película Durante la tormenta

Embed - Durante La Tormenta - Tráiler Castellano

Dónde ver la película Durante la tormenta, según la zona geográfica