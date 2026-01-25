Netflix: el Chino Darín sorprende con la película española que es un éxito en Europa

Netflix tiene la enigmática película española con el Chino Darín y es un éxito en Europa. Una fascinante trama que te enganchará, se trata de Durante la tormenta.
Netflix tiene la enigmática película española con el Chino Darín y es un éxito en Europa. Una fascinante trama que te enganchará
En esta historia conocemos a una familia que se muda a una nueva casa donde les rodean una serie de amigos y conocidos.
Durante la primera noche descubren que un niño que vivía en la casa hace unos años murió atropellado mientras huía al descubrir un crimen en la casa de al lado.
No deja de ser una mera anécdota relacionada con una tormenta eléctrica que fue portada en todo el país.
La trama da un giro inesperado cuando la madre de familia encuentra una cámara muy antigua conectada a un televisor.
Lo que consigue, gracias a la misma tormenta, es conectar con el pasado y hablar con el niño en cuestión, antes de ser atropellado.
Pero las consecuencias de su buena acción provocan una reacción en cadena que hace que despierte en una nueva realidad dónde su hija nunca ha nacido.
Netflix: de qué trata la película Durante la tormenta
La reseña de la película española Durante la tormenta dice que, una interferencia entre dos tiempos provoca que Vera, una madre felizmente casada y con una niña, salve la vida de un chico que vivió en su casa 25 años antes.
Netflix: elenco de la película Durante la tormenta
- Adriana Ugarte
- Chino Darín
- Javier Gutiérrez
- Álvaro Morte
- Miquel Fernández
- Nora Navas
- Mima Riera
- Francesc Orella
Tráiler de la película Durante la tormenta
Dónde ver la película Durante la tormenta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Durante la tormenta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Durante la tormenta se puede ver en Netflix.
- España: la película Durante la tormenta se puede ver en Netflix.