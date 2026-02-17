Agustín Loser y una lesión que preocupa al vóley argentino: que le pasó y cuánto tiempo estará sin jugar

Respecto al futuro del alvearense la información indicó que "La cirugía fue todo un éxito, y el equipo médico de la Juventus, dirigido por el Dr. Giuseppe Sabatino, evaluará el tiempo de recuperación del atleta en los próximos días".

Las redes de la FEVA resaltaron: "¡Fuerza capitán! Deseamos una pronta recuperación para nuestro capitán de la Selección y esperamos verlo pronto en las canchas ¡Todo el voley argentino te apoya en este momento difícil!"

Agustín Loser, de Mendoza al mejor vóley del mundo

Con 28 años y 1,96m. de altura, Agustín Loser llegó al Perugia de Italia en 2024 tras haber jugado en Milano de 2022 a 2024 y en el Tourcoing de Francia de 2020 a 2022.

La lesión del central alvearense ocurrió durante un partido por la Champions League de Voley ante el CZU Praha de República Checa y el primer compromiso de la selección argentina de vóley será la VNL que comenzará en Brasilia del 10 al 14 de junio.