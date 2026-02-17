Agustín Loser y una lesión que preocupa al vóley argentino: que le pasó y cuánto tiempo estará sin jugar

Agustín Loser sufrió una lesión en la rodilla derecha, tuvo que ser operado y en la selección argentina de vóley hay preocupación por los tiempos de recuperación de su capitán y figura.
Agustín Loser sufrió una lesión en la rodilla derecha, tuvo que ser operado y en la selección argentina de vóley hay preocupación por su capitán y figura.
Agustín Loser sufrió una lesión en la rodilla derecha, tuvo que ser operado y en la selección argentina de vóley hay preocupación por los tiempos de recuperación de su capitán y figura.
El mendocino fue se sometió este lunes a una cirugía artroscópica por una rotura de menisco en la rodilla derecha según indicó la publicación del Perugia de Italia, equipo con el que Loser conquistó el Mundial de Clubes a fines del 2025.
Las redes sociales del club revelaron que "la operación fue realizada en la Unidad de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Perugia por el director, el profesor Auro Caraffa, y el Dr. Marco Pellegrino, con el apoyo de su equipo médico, compuesto por la Dra. Diletta Versace y el Dr. Emanuele Pucci, la anestesióloga Dra. Chiara Merenda, y el personal de enfermería del quirófano".
Respecto al futuro del alvearense la información indicó que "La cirugía fue todo un éxito, y el equipo médico de la Juventus, dirigido por el Dr. Giuseppe Sabatino, evaluará el tiempo de recuperación del atleta en los próximos días".
Las redes de la FEVA resaltaron: "¡Fuerza capitán! Deseamos una pronta recuperación para nuestro capitán de la Selección y esperamos verlo pronto en las canchas ¡Todo el voley argentino te apoya en este momento difícil!"
Con 28 años y 1,96m. de altura, Agustín Loser llegó al Perugia de Italia en 2024 tras haber jugado en Milano de 2022 a 2024 y en el Tourcoing de Francia de 2020 a 2022.
La lesión del central alvearense ocurrió durante un partido por la Champions League de Voley ante el CZU Praha de República Checa y el primer compromiso de la selección argentina de vóley será la VNL que comenzará en Brasilia del 10 al 14 de junio.