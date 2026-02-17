Fue compañero del Cuti Romero y advirtió a River a horas del partido con Ciudad de Bolivar

River y Ciudad de Bolivar tendrán su debut en los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, es el escenario elegido para el duelo que pondrá frente a frente al Millonario con el equipo recientemente ascendido a la Primera Nacional.
En la previa del encuentro quien alzó la voz fue Agustín Rufinetti. El arquero del Celeste (viene de iguala 1-1 ante Godoy Cruz en la Primera Nacional), que fue compañero del Cuti Romero en sus inicios en Belgrano de Córdoba, dejó una contundente declaración en la previa del mano a mano con el elenco de Núñez.
La advertencia del arquero de Ciudad de Bolivar
Para comenzar, Agustín Rufinetti manifestó: “Ya por el nombre, River te dice todo. Estamos ansiosos por lo que va a ser el partido y deseosos de que se hable de nosotros. Sabemos la trascendencia que tiene, así que estamos a la expectativa con eso”.
En cuanto a la instancia extra con la que Ciudad de Bolivar sueña con eliminar al Millonario, advirtió: “Sabemos que es un mata a mata, que hay penales y que esa sería una herramienta fuerte por lo difícil que va a ser ganarles en los 90 minutos. Lo venimos viendo, venimos analizando su juego para encontrar sus puntos débiles y sacar a relucir nuestras mejores cosas”.
“En mi corta carrera, es el partido más importante, de más trascendencia. Es el partido que uno siempre sueña jugar. Vengo del ascenso, de jugar en Federal A y Primera Nacional. Me va a putear más gente, pero hay que tratar de disfrutarlo y no sufrirlo”, sumó el arquero de Ciudad de Bolivar, equipo que viene de empatar 1-1 ante Godoy Cruz en su debut en la Primera Nacional.
Fue compañero del Cuti Romero en Belgrano
A la hora de recordar su pasado junto a Cuti Romero, soltó: “El es dos años más grande y ya habíamos compartido también en Reserva. Era una locura. Siempre digo que juega igual que cuando estaba en inferiores".
"Es el mismo su juego. Te rompía todo en inferiores y ahora lo sigo haciendo. Me volvía con él en el colectivo, porque vivíamos en el mismo barrio. También lo tenía a un costado de mi locker en el vestuario y al otro lado a Matías Suárez. Un recuerdo hermoso”, sentenció Agustín Rufinetti.
Probables formaciones de River y Ciudad de Bolívar
A falta de la confirmación oficial, que ambos clubes darán cerca del horario de inicio del partido, así formarían los equipos para su debut en Copa Argentina:
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes