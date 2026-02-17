Fue compañero del Cuti Romero y advirtió a River a horas del partido con Ciudad de Bolivar

En cuanto a la instancia extra con la que Ciudad de Bolivar sueña con eliminar al Millonario, advirtió: “Sabemos que es un mata a mata, que hay penales y que esa sería una herramienta fuerte por lo difícil que va a ser ganarles en los 90 minutos. Lo venimos viendo, venimos analizando su juego para encontrar sus puntos débiles y sacar a relucir nuestras mejores cosas”.

“En mi corta carrera, es el partido más importante, de más trascendencia. Es el partido que uno siempre sueña jugar. Vengo del ascenso, de jugar en Federal A y Primera Nacional. Me va a putear más gente, pero hay que tratar de disfrutarlo y no sufrirlo”, sumó el arquero de Ciudad de Bolivar, equipo que viene de empatar 1-1 ante Godoy Cruz en su debut en la Primera Nacional.

Fue compañero del Cuti Romero en Belgrano

A la hora de recordar su pasado junto a Cuti Romero, soltó: “El es dos años más grande y ya habíamos compartido también en Reserva. Era una locura. Siempre digo que juega igual que cuando estaba en inferiores".

"Es el mismo su juego. Te rompía todo en inferiores y ahora lo sigo haciendo. Me volvía con él en el colectivo, porque vivíamos en el mismo barrio. También lo tenía a un costado de mi locker en el vestuario y al otro lado a Matías Suárez. Un recuerdo hermoso”, sentenció Agustín Rufinetti.

Probables formaciones de River y Ciudad de Bolívar

