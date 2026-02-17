La fortuna que Jorge Sampaoli acumuló en indemnizaciones tras su salida del Atlético Mineiro

Jorge Sampaoli fue despedido del Atlético Mineiro por los malos resultados y sumó un nuevo capítulo a su historial de salidas prematuras. El técnico nacido en Casilda demostró ser un gran negociador ya que, aunque se quedó sin trabajo, a la hora de acordar su salida siempre queda bien parado en cuanto a indemnizaciones y cláusulas de rescisión.
De esta manera, tras su desvinculación del equipo brasileño el pasado 12 de febrero, las arcas de Sampaoli volverán a crecer, aunque por el momento no se reveló cuánto deberá pagar el Mineiro.
Sin embargo, hasta ahora, el entrenador ya acumuló más de 21 millones de pesos en concepto de indemnizaciones por despidos. A continuación conocerás los detalles.
Jorge Sampaoli y su primera indemnización
Una vez más Jorge Sampaoli es noticia y no por una victoria agónica o un planteo táctico. Es que luego de su desvinculación del Atlético Mineiro vuelve a ganar popularidad por la enorme cantidad de dinero que ha acumulado gracias a las indemnizaciones que ha recibido por sus salidas anticipadas como entrenador.
En su paso glorioso por la Universidad de Chile, donde ganó tres títulos nacionales y la Copa Sudamericana 2011, consiguió lo que más anhelaba: posicionarse como un técnico importante en el plano internacional.
Fue así como llegó a la Selección de Chile en carácter de héroe y conquistó la Copa América 2015. Sin embargo, su ciclo terminó en medio de una disputa legal, en un contexto de fuerte crisis institucional en la ANFP. Aun así, Jorge Sampaoli logró acordar la rescisión de su contrato, lo que le permitió embolsar sus primeros 2 millones de dólares por esa vía.
El "Método Sampaoli"
Una vez probada la dulce miel, Jorge Sampaoli no se detuvo más. Desde entonces, en cada uno de sus contratos comenzó a otorgarle un peso central al ítem “cláusula de rescisión”, asegurándose así un as bajo la manga en caso de que el panorama se complicara o los resultados no fueran los esperados.
En 2018 fue despedido de la Selección argentina (quienes pagaron 1.500.000 dólares), luego tuvo otro paso por el Sevilla (debieron pagar 8.500.000 dólares para dejar de contar con sus servicios) y, más adelante, repitió el "Método Sampaoli" en el Stade Rennes de Francia y en diferentes equipos del fútbol brasileño.
De esa manera continuó ganando millones de dólares luego de ser despedido; y, ahora, pasó lo mismo en Atlético Mineiro aunque aún no trascienden los detalles de la indemnización.
La fortuna que Jorge Sampaoli acumuló en indemnizaciones
Selección de Chile (2016): 2.000.000 dólares.
Sevilla (2016 - 2017 y 2022 - 2023): 9.000.000 dólares.