La fortuna que Jorge Sampaoli acumuló en indemnizaciones tras su salida del Atlético Mineiro

Jorge Sampaoli Jorge Sampaoli siempre queda bien parado cuando lo despiden de los equipos.

Jorge Sampaoli y su primera indemnización

Una vez más Jorge Sampaoli es noticia y no por una victoria agónica o un planteo táctico. Es que luego de su desvinculación del Atlético Mineiro vuelve a ganar popularidad por la enorme cantidad de dinero que ha acumulado gracias a las indemnizaciones que ha recibido por sus salidas anticipadas como entrenador.

En su paso glorioso por la Universidad de Chile, donde ganó tres títulos nacionales y la Copa Sudamericana 2011, consiguió lo que más anhelaba: posicionarse como un técnico importante en el plano internacional.

Fue así como llegó a la Selección de Chile en carácter de héroe y conquistó la Copa América 2015. Sin embargo, su ciclo terminó en medio de una disputa legal, en un contexto de fuerte crisis institucional en la ANFP. Aun así, Jorge Sampaoli logró acordar la rescisión de su contrato, lo que le permitió embolsar sus primeros 2 millones de dólares por esa vía.

jorge-sampaoli-mundial-qatar-2022.jpg En Sevilla Jorge Sampaoli ganó 9 millones tras ser despedido.

El "Método Sampaoli"

Una vez probada la dulce miel, Jorge Sampaoli no se detuvo más. Desde entonces, en cada uno de sus contratos comenzó a otorgarle un peso central al ítem “cláusula de rescisión”, asegurándose así un as bajo la manga en caso de que el panorama se complicara o los resultados no fueran los esperados.

En 2018 fue despedido de la Selección argentina (quienes pagaron 1.500.000 dólares), luego tuvo otro paso por el Sevilla (debieron pagar 8.500.000 dólares para dejar de contar con sus servicios) y, más adelante, repitió el "Método Sampaoli" en el Stade Rennes de Francia y en diferentes equipos del fútbol brasileño.

De esa manera continuó ganando millones de dólares luego de ser despedido; y, ahora, pasó lo mismo en Atlético Mineiro aunque aún no trascienden los detalles de la indemnización.

El rosarino Jorge Sampaoli quiere rearmar a la U, tras el éxodo que siguió a la obtención de la Copa Sudamericana. En la Universidad de Chile Jorge Sampaoli tuvo su etapa más ganadora.

La fortuna que Jorge Sampaoli acumuló en indemnizaciones

Selección de Chile (2016): 2.000.000 dólares.

Sevilla (2016 - 2017 y 2022 - 2023): 9.000.000 dólares.

Selección de Argentina (2018): 1.500.000 dólares.

Santos (2019): 800.000 dólares.

Flamengo (2023): 2.000.000 dólares.

Stade Rennes (2024): 6.000.000 dólares.

Atlético Mineiro (2025 - 2026): Por confirmar.

Jorge Sampaoli dirigió en Atlético Mineiro 163 días, en 33 partidos donde consiguió 10 victorias, 14 empates y 9 encuentros perdidos.