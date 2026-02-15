"Somos responsables": el Atlético Mineiro goleó tras despedir a Jorge Sampaoli y los jugadores pidieron perdón

El ciclo deJorge Sampaoli en el Atlético Mineiro terminó de manera abrupta tras empatar 3 a 3 ante Remo, un resultado que colmó la paciencia de la dirigencia. Previamente, en diciembre de 2025, había perdido la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús en la definición por penales, un antecedente que también influyó en su destitución.
No obstante, aunque el presente del ex técnico de la Selección argentina está lejos del Atlético Mineiro, los jugadores salieron a respaldarlo y lamentaron que no continúe junto a ellos.
El Atlético Mineiro goleó tras despedir a Jorge Sampaoli
Parece que la salida de Jorge Sampaoli le quitó un peso de encima a los jugadores, al menos en lo futbolístico. En el primer partido tras la destitución, el Atlético Mineiro tuvo una actuación para el recuerdo en el Campeonato Mineiro: aplastó 7 - 2 a Itabirito.
Aunque los dirigentes decidieron que el momento del entrenador argentino había llegado a su fin tras algunos resultados que no beneficiaron al Mineiro, los jugadores demostraron que el talento está intacto y que son capaces de volver a poner al equipo en los primeros planos.
La figura del partido fue Hulk, ya que el delantero anotó tres goles, se llevó la pelota del encuentro y, una vez finalizado el partido, salió a respaldar a Jorge Sampaoli.
La figura del Atlético Mineiro le pidió disculpas a Sampaoli
A pesar que el triunfo fue por un resultado muy abultado, el clima del vestuario no fue de alegría absoluta ya que el equipo quedó golpeado por el despido de Jorge Sampaoli. Fue así que Hulk, capitán y referente del Atlético Mineiro, no esquivó la responsabilidad tras la salida del técnico.
"Nos guste o no, también somos culpables porque somos quienes entramos al campo. Tenemos una gran responsabilidad por la destitución de nuestro entrenador", explicó el delantero brasileño.
El autor de los tres goles agregó: "Le quiero pedir disculpas a él y a todo su cuerpo técnico por no haber ayudado más, en nombre de todos los jugadores".
Jorge Sampaoli dirigió al Atlético Mineiro 163 días en 33 partidos donde consiguió 10 victorias, 14 empates y 9 encuentros perdidos.