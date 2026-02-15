"Somos responsables": el Atlético Mineiro goleó tras despedir a Jorge Sampaoli y los jugadores pidieron perdón

Aunque los dirigentes decidieron que el momento del entrenador argentino había llegado a su fin tras algunos resultados que no beneficiaron al Mineiro, los jugadores demostraron que el talento está intacto y que son capaces de volver a poner al equipo en los primeros planos.

La figura del partido fue Hulk, ya que el delantero anotó tres goles, se llevó la pelota del encuentro y, una vez finalizado el partido, salió a respaldar a Jorge Sampaoli.

Hulk Hulk fue la figura del Atlético Mineiro y salió a respaldar a su ex entrenador.

La figura del Atlético Mineiro le pidió disculpas a Sampaoli

A pesar que el triunfo fue por un resultado muy abultado, el clima del vestuario no fue de alegría absoluta ya que el equipo quedó golpeado por el despido de Jorge Sampaoli. Fue así que Hulk, capitán y referente del Atlético Mineiro, no esquivó la responsabilidad tras la salida del técnico.

"Nos guste o no, también somos culpables porque somos quienes entramos al campo. Tenemos una gran responsabilidad por la destitución de nuestro entrenador", explicó el delantero brasileño.

El autor de los tres goles agregó: "Le quiero pedir disculpas a él y a todo su cuerpo técnico por no haber ayudado más, en nombre de todos los jugadores".

Jorge Sampaoli dirigió al Atlético Mineiro 163 días en 33 partidos donde consiguió 10 victorias, 14 empates y 9 encuentros perdidos.