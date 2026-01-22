Más allá que el partido entre Atlético Mineiro y América Mineiro estaba picado, la gota que rebalsó el vaso fue el enfrentamiento entre los técnicos Jorge Sampaoli y Alberto Valentim, respectivamente. La pelea tuvo de todo: gritos, acusaciones, intervención del personal de seguridad y un insulto que desató la furia del entrenador argentino.
Nadie imaginó que en el entretiempo del encuentro perteneciente al Campeonato Mineiro de Brasil las cámaras y las miradas iban a dejar de lado a los jugadores para centrarse en el comportamiento de los DTs, quienes fueron parte de una pelea que derivó en el berrinche del nacido en Casilda.
Jorge Sampaoli protagonizó un berrinche en Brasil tras la particular cargada del DT rival
El escenario fue el Arena Independencia, en Belo Horizonte, en un partido que estaba empatado en un gol cuando Hulk convirtió el segundo para el Atlético Mineiro; sin embargo, el VAR lo anuló ya que advirtió que hubo una infracción previa en ataque. Sampaoli explotó y comenzó a reclamar de manera eufórica mientras el colegiado tocaba el pitazo final del primer tiempo.
En medio de sus reclamos el entrenador rival, Alberto Valentim, le pidió al argentino que regresara al banco, pero no lo hizo de manera amable. Es que el DT brasileño le dijo "enano" mientras hacía gestos sobre su baja estatura (Sampaoli mide 1.67).
El ex director técnico de la Selección argentina elevó su furia y fue a increpar al ex jugador brasileño al punto de llegar a enfrentarse cara a cara, por lo que los futbolistas y miembros de la seguridad privada tuvieron que separarlos.
Embed
Alberto Valentim treinador do América-MG chamou o argentino Jorge Sampaoli de "baixinho" e o tempo fechou no clássico mineiro.
El desorden, con el correr de los minutos, involucró también a los jugadores suplentes de ambos equipos que aprovecharon el descontrol para intercambiar empujones e insultos. Finalmente, el único expulsado en momentos caóticos fue Pablo Fernández, miembro del cuerpo técnico de Atlético Mineiro.
Felipe Melo apuntó contra Jorge Sampaoli
En medio del escándaloFelipe Melo analizó en las redes sociales el partido: "No puedo dejar de comentar sobre Atlético Mineiro y Sampaoli. Es un equipo con un plantel muy fuerte que todavía no logra mostrar el fútbol que todos esperamos".
Pero luego apuntó directamente contra el entrenador argentino: "Sampaoli, aflojá un poco con las peleas y concéntrate más en el trabajo del equipo. Querés pelear con todos. Terminás el partido y discutís con el árbitro, con el técnico rival".
"Tenés noventa minutos para ganar y, cuando no lo conseguís, buscás la confrontación. Demostrá el gran entrenador que sos. Dejá de pelear y hacé jugar bien al Atlético Mineiro", concluyó el histórico mediocampista de la selección de Brasil.