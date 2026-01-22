Jorge Sampaoli protagonizó un berrinche en Brasil tras la particular cargada del DT rival

En medio de sus reclamos el entrenador rival, Alberto Valentim, le pidió al argentino que regresara al banco, pero no lo hizo de manera amable. Es que el DT brasileño le dijo "enano" mientras hacía gestos sobre su baja estatura (Sampaoli mide 1.67).

El ex director técnico de la Selección argentina elevó su furia y fue a increpar al ex jugador brasileño al punto de llegar a enfrentarse cara a cara, por lo que los futbolistas y miembros de la seguridad privada tuvieron que separarlos.

El desorden, con el correr de los minutos, involucró también a los jugadores suplentes de ambos equipos que aprovecharon el descontrol para intercambiar empujones e insultos. Finalmente, el único expulsado en momentos caóticos fue Pablo Fernández, miembro del cuerpo técnico de Atlético Mineiro.

Felipe Melo apuntó contra Jorge Sampaoli

En medio del escándalo Felipe Melo analizó en las redes sociales el partido: "No puedo dejar de comentar sobre Atlético Mineiro y Sampaoli. Es un equipo con un plantel muy fuerte que todavía no logra mostrar el fútbol que todos esperamos".

Pero luego apuntó directamente contra el entrenador argentino: "Sampaoli, aflojá un poco con las peleas y concéntrate más en el trabajo del equipo. Querés pelear con todos. Terminás el partido y discutís con el árbitro, con el técnico rival".

"Tenés noventa minutos para ganar y, cuando no lo conseguís, buscás la confrontación. Demostrá el gran entrenador que sos. Dejá de pelear y hacé jugar bien al Atlético Mineiro", concluyó el histórico mediocampista de la selección de Brasil.