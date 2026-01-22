Premios Oscar 2026: la Academia reveló la lista completa de nominados y anticipa una gala histórica

Los Premios Oscar y el pulso del cine global

Los Oscar siguen siendo el termómetro más influyente del cine mundial. Más allá de los premios, la lista de nominados refleja qué historias, géneros y discursos están marcando una época.

En 2026, la presencia de películas internacionales, narrativas experimentales y grandes producciones evidencia un equilibrio entre industria y cine de autor. Para la Academia, esta edición representa también un intento de consolidar su vínculo con nuevas audiencias, especialmente las generaciones más jóvenes.

Premios Oscar (1).jpg La competencia por la estatuilla principal combina grandes producciones, cine de autor y propuestas internacionales.

Lista oficial de nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

O Agente Secreto (El agente secreto)

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Dirección

Chloé Zhao — Hamnet

Josh Safdie — Marty Supreme

Paul Thomas Anderson — One Battle After Another

Joachim Trier — Sentimental Value

Ryan Coogler — Sinners

Actriz

Jessie Buckley — Hamnet

Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You

Renate Reinsve — Sentimental Value

Emma Stone — Bugonia

Kate Hudson — Song Sung Blue

Actor

Timothée Chalamet — Marty Supreme

Leonardo DiCaprio — One Battle After Another

Ethan Hawke — Blue Moon

Michael B. Jordan — Sinners

Wagner Moura — O Agente Secreto

‍‍ Actor de reparto

Jacob Elordi — Frankenstein

Sean Penn — One Battle After Another

Stellan Skarsgård — Sentimental Value

Benicio del Toro — One Battle After Another

Delroy Lindo — Sinners

‍‍ Actriz de reparto

Elle Fanning — Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value

Amy Madigan — Weapons

Wunmi Mosaku — Sinners

Teyana Taylor — One Battle After Another

Guion original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Música original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Canción original

“Golden” — KPop Demon Hunters

“Train Dreams” — Train Dreams

“Dear Me” — Diane Warren: Relentless

“I Lied To You” — Sinners

“Sweet Dreams Of Joy” — Viva Verdi!

Sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirt

Efectos visuales

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Diseño de vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

O Agente Secreto

Sinners

Cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Cortometraje documental

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: ‘Were and Are Gone’

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Largometraje documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Largometraje internacional

O Agente Secreto, Brasil.

Un simple accidente, Francia.

Sentimental Value, Noruega.

Sirât, España.

La voz de Hind Rajab, Túnez.

Largometraje animado

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Los Ángeles se prepara para una gala que definirá el año del cine

La ceremonia de los Oscar en Los Ángeles no es solo un evento de premiación: es una vitrina global que define tendencias, carreras y discursos culturales. Cada edición funciona como un espejo del momento histórico del cine y de la industria del entretenimiento.

Premios Oscar.jpg Las nominaciones a los Premios Óscar fueron retrasados dos días, debido a la magnitud de los incendios que se desarrollan en Los Ángeles.

En 2026, la diversidad de nominaciones confirma un cambio de época: el cine ya no se mide solo por taquilla o glamour, sino por su capacidad de narrar el mundo contemporáneo desde múltiples perspectivas.

En Los Ángeles, la ceremonia de los Oscar funcionará como un termómetro del cine contemporáneo. Las nominaciones confirman un panorama diverso, donde conviven grandes producciones, cine de autor y miradas internacionales.