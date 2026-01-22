La cuenta regresiva hacia los Premios Oscar ya comenzó. Con el anuncio oficial de la lista de nominados, la Academia volvió a situar a Hollywood en el centro de la conversación global, anticipando una ceremonia que promete marcar el pulso del cine contemporáneo en Los Ángeles.
Premios Oscar 2026: la Academia reveló la lista completa de nominados y anticipa una gala histórica
La Academia anunció la lista oficial de nominados a los Premios Oscar 2026. Películas, actores y sorpresas en una edición clave que se celebrará en Los Ángeles
La 98.ª edición de los Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 y llega en un contexto de transformación de la industria: el avance del streaming, la diversidad de miradas autorales y la consolidación de nuevas narrativas están redefiniendo qué significa hacer cine en el siglo XXI. En ese escenario, las nominaciones funcionan como un mapa de tendencias, tensiones y apuestas creativas.
Este año, la competencia por la estatuilla principal combina grandes producciones, cine de autor y propuestas internacionales, confirmando que los Oscar ya no responden a una única estética, sino a un panorama cada vez más plural.
Los Premios Oscar y el pulso del cine global
Los Oscar siguen siendo el termómetro más influyente del cine mundial. Más allá de los premios, la lista de nominados refleja qué historias, géneros y discursos están marcando una época.
En 2026, la presencia de películas internacionales, narrativas experimentales y grandes producciones evidencia un equilibrio entre industria y cine de autor. Para la Academia, esta edición representa también un intento de consolidar su vínculo con nuevas audiencias, especialmente las generaciones más jóvenes.
Lista oficial de nominados a los Premios Oscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- O Agente Secreto (El agente secreto)
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Dirección
- Chloé Zhao — Hamnet
- Josh Safdie — Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson — One Battle After Another
- Joachim Trier — Sentimental Value
- Ryan Coogler — Sinners
Actriz
- Jessie Buckley — Hamnet
- Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You
- Renate Reinsve — Sentimental Value
- Emma Stone — Bugonia
- Kate Hudson — Song Sung Blue
Actor
- Timothée Chalamet — Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio — One Battle After Another
- Ethan Hawke — Blue Moon
- Michael B. Jordan — Sinners
- Wagner Moura — O Agente Secreto
Actor de reparto
- Jacob Elordi — Frankenstein
- Sean Penn — One Battle After Another
- Stellan Skarsgård — Sentimental Value
- Benicio del Toro — One Battle After Another
- Delroy Lindo — Sinners
Actriz de reparto
- Elle Fanning — Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value
- Amy Madigan — Weapons
- Wunmi Mosaku — Sinners
- Teyana Taylor — One Battle After Another
Guion original
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Edición
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Música original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Canción original
- “Golden” — KPop Demon Hunters
- “Train Dreams” — Train Dreams
- “Dear Me” — Diane Warren: Relentless
- “I Lied To You” — Sinners
- “Sweet Dreams Of Joy” — Viva Verdi!
Sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirt
Efectos visuales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Maquillaje y peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Diseño de vestuario
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- O Agente Secreto
- Sinners
Cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Cortometraje documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: ‘Were and Are Gone’
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Largometraje documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Largometraje internacional
- O Agente Secreto, Brasil.
- Un simple accidente, Francia.
- Sentimental Value, Noruega.
- Sirât, España.
- La voz de Hind Rajab, Túnez.
Largometraje animado
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Los Ángeles se prepara para una gala que definirá el año del cine
La ceremonia de los Oscar en Los Ángeles no es solo un evento de premiación: es una vitrina global que define tendencias, carreras y discursos culturales. Cada edición funciona como un espejo del momento histórico del cine y de la industria del entretenimiento.
En 2026, la diversidad de nominaciones confirma un cambio de época: el cine ya no se mide solo por taquilla o glamour, sino por su capacidad de narrar el mundo contemporáneo desde múltiples perspectivas.
En Los Ángeles, la ceremonia de los Oscar funcionará como un termómetro del cine contemporáneo. Las nominaciones confirman un panorama diverso, donde conviven grandes producciones, cine de autor y miradas internacionales.