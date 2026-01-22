Netflix: acaba de llegar la película bélica que arrasó en los Premios Oscar y se llevó un Globo de Oro

bastardos sin gloria- película

Con diálogos filosos, escenas de tensión extrema y el sello inconfundible de Tarantino, Bastardos sin gloria es una película que divide opiniones, pero que se mantiene como una obra imprescindible para los amantes del cine. Su llegada a Netflix permite redescubrir este clásico contemporáneo que combina guerra, humor negro y una mirada irreverente sobre la historia.

Netflix: de qué trata la película Bastardos sin gloria

bastardos sin gloria- película (2)

La trama de la película se centra en la lucha de Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent), quien es testigo del asesinato de toda su familia en manos del coronel Hans Landa (Christoph Waltz), en una Francia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

Mientras el teniente Aldo Raine (Brad Pitt) entrena a un grupo de soldados judíos, Shosanna huye a París, donde adopta una identidad falsa para pasar desapercibida y queda como dueña de un cine. La misión que tiene que cumplir Aldo Raine y sus reclutas coincide con los jefes del Tercer Reich (Alemania Nazi) en el cine de Shosanna, quien aguarda para tomar venganza con sus propias manos.

Netflix: tráiler de la película Bastardos sin gloria

Embed - Trailer Oficial | Español | Inglourious Basterds - Bastardos sin gloria

Reparto de Bastardos sin gloria, película de Netflix

Brad Pitt (Aldo “El Apache” Raine)

Mélanie Laurent (Shosanna Dreyfus)

Christoph Waltz (Hans Landa)

Eli Roth (Donnie Donowitz)

Michael Fassbender (Archie Hicox)

Diane Krugger (Bridget Von Hammersmark)

Daniel Brühl (Frederick Zoller)

Dónde ver la película Bastardos sin gloria, según la zona geográfica