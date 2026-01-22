Bastardos sin gloria es una de las producciones más provocadoras y celebradas de Quentin Tarantino, y desde el 21 de enero de 2026 volvió a captar la atención del público tras su estreno en Netflix, convirtiéndose rápidamente en una de las opciones más buscadas dentro del catálogo de series y películas.
Netflix: acaba de llegar la película bélica que arrasó en los Premios Oscar y se llevó un Globo de Oro
Con un elenco estelar, este drama bélico acaba de estrenarse en Netflix y arrasa entre las series y películas ganadoras de los Oscar
Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, la historia propone una audaz reescritura de los hechos históricos, donde un escuadrón de soldados judíos estadounidenses liderado por el carismático teniente Aldo Raine, interpretado por Brad Pitt, planea una violenta venganza contra el régimen nazi. En paralelo, el relato sigue a Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent), una joven que esconde un pasado marcado por la tragedia y que encuentra su propia forma de resistencia.
Uno de los puntos más altos de la película es la actuación de Christoph Waltz, quien da vida al coronel Hans Landa, un villano tan encantador como aterrador. Su interpretación le valió el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto, consolidándolo como uno de los antagonistas más memorables del cine moderno.
Con diálogos filosos, escenas de tensión extrema y el sello inconfundible de Tarantino, Bastardos sin gloria es una película que divide opiniones, pero que se mantiene como una obra imprescindible para los amantes del cine. Su llegada a Netflix permite redescubrir este clásico contemporáneo que combina guerra, humor negro y una mirada irreverente sobre la historia.
Netflix: de qué trata la película Bastardos sin gloria
La trama de la película se centra en la lucha de Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent), quien es testigo del asesinato de toda su familia en manos del coronel Hans Landa (Christoph Waltz), en una Francia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Mientras el teniente Aldo Raine (Brad Pitt) entrena a un grupo de soldados judíos, Shosanna huye a París, donde adopta una identidad falsa para pasar desapercibida y queda como dueña de un cine. La misión que tiene que cumplir Aldo Raine y sus reclutas coincide con los jefes del Tercer Reich (Alemania Nazi) en el cine de Shosanna, quien aguarda para tomar venganza con sus propias manos.
Netflix: tráiler de la película Bastardos sin gloria
Reparto de Bastardos sin gloria, película de Netflix
- Brad Pitt (Aldo “El Apache” Raine)
- Mélanie Laurent (Shosanna Dreyfus)
- Christoph Waltz (Hans Landa)
- Eli Roth (Donnie Donowitz)
- Michael Fassbender (Archie Hicox)
- Diane Krugger (Bridget Von Hammersmark)
- Daniel Brühl (Frederick Zoller)
Dónde ver la película Bastardos sin gloria, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Bastardos sin gloria se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Bastardos sin gloria se puede ver en Prime Video y Apple TV.
- España: la película Bastardos sin gloria se puede ver en Netflix, Movistar Plus y Prime Video.