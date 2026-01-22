Llega la lluvia negra al país: granizo, precipitaciones y vientos extremadamente fuertes

lluvia Esta lluvia luego de fuertes incendios.

Como resultado, la calidad del aire y la visibilidad se ven afectadas mientras el agua puede arrastrar sustancias tóxicas que afectan el suelo, el agua potable, la vegetación e incluso las infraestructuras.

Su nombre no es porque la lluvia tiene un color negro, sino que se considera negra porque el agua que llega está contaminada por las partículas del humo y de esta manera las gotas son turbias por su contaminación.

Por qué llega a distintas partes del país

Según el pronóstico de MeteoRed, las provincias del NOA y la región de Cuyo se encuentran bajo un patrón de mayor inestabilidad atmosférica, con la presencia de lluvias recurrentes.

En sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, se registran eventos de precipitación de manera relativamente frecuente. Las lluvias previstas serían de intensidad moderada, con potencial para aportar alivio transitorio, aunque todavía insuficiente para recomponer plenamente los perfiles de humedad del suelo.

lluvia nublado Fuertes tormentas llegan al país a lo largo de estas semanas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y vientos con ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.