Llega la lluvia negra al país: granizo, precipitaciones y vientos extremadamente fuertes

Luego de los incendios en el sur del país, llega la famosa lluvia negra a una gran cantidad de provincias a lo largo de esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la llegada de fuertes tormentas. A continuación te contaremos todos los detalles de este fenómeno.
Qué es la lluvia negra
Es un tipo de precipitación que se genera en zonas donde hay contaminación ambiental en el aire. Por eso es muy común que ocurra en zonas con intensa actividad industrial, uso extensivo de carbón y petróleo o grandes incendios forestales.
A medida que el humo que contiene hollín, carbono negro o cenizas se mezcla con la humedad y los sistemas meteorológicos, se producen lluvias contaminadas que arrastran partículas peligrosas a la superficie.
Como resultado, la calidad del aire y la visibilidad se ven afectadas mientras el agua puede arrastrar sustancias tóxicas que afectan el suelo, el agua potable, la vegetación e incluso las infraestructuras.
Su nombre no es porque la lluvia tiene un color negro, sino que se considera negra porque el agua que llega está contaminada por las partículas del humo y de esta manera las gotas son turbias por su contaminación.
Por qué llega a distintas partes del país
Según el pronóstico de MeteoRed, las provincias del NOA y la región de Cuyo se encuentran bajo un patrón de mayor inestabilidad atmosférica, con la presencia de lluvias recurrentes.
En sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, se registran eventos de precipitación de manera relativamente frecuente. Las lluvias previstas serían de intensidad moderada, con potencial para aportar alivio transitorio, aunque todavía insuficiente para recomponer plenamente los perfiles de humedad del suelo.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y vientos con ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.