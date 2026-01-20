Mendoza bajo alerta: lluvia todos los días de la semana según el pronóstico

Varios pronósticos anticipan la llegada de fuertes lluvias a lo largo de la semana en la provincia de Mendoza. El prestigioso sitio de meteorología MeteoRed pronostica lluvia para toda cada día de la semana. A continuación te contaremos todos los detalles sobre la llegada de este fenómeno a la provincia.
Lluvia pronosticada toda la semana
El sitio de meteorología MeteoRed pronosticó la llegada de fuertes lluvias todos los días de la semana. Para este miércoles 21 de enero se pronostica una máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C con un 30% de probabilidades de precipitaciones. Además, lo acompañarán vientos de entre 14 y 31 km/h.
El jueves las probabilidades de precipitaciones aumentan a un 70% con máxima de hasta 34 °C y mínima de 21°C. El viernes se mantiene la misma situación y sábado las probabilidades llegan a un 70%. Fuertes lluvias se esperan toda la semana según el pronóstico de MeteoRed.
Esta misma situación se mantiene hasta el sábado 31 de enero de la próxima semana con un 70% de probabilidades de precipitaciones. La temperatura rondará entre los 30 y 35 °C a lo largo de esa semana.
El modelo del Centro Europeo muestra una tendencia a un cambio en la distribución, frecuencia y volumen de las precipitaciones, lo que podría representar una señal más favorable para el centro del país
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.