Mendoza bajo alerta: lluvia todos los días de la semana según el pronóstico

Lluvia pronosticada toda la semana

El sitio de meteorología MeteoRed pronosticó la llegada de fuertes lluvias todos los días de la semana. Para este miércoles 21 de enero se pronostica una máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C con un 30% de probabilidades de precipitaciones. Además, lo acompañarán vientos de entre 14 y 31 km/h.

El jueves las probabilidades de precipitaciones aumentan a un 70% con máxima de hasta 34 °C y mínima de 21°C. El viernes se mantiene la misma situación y sábado las probabilidades llegan a un 70%. Fuertes lluvias se esperan toda la semana según el pronóstico de MeteoRed.