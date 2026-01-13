Cuándo vuelve la lluvia a Mendoza: el pronóstico para la semana

Luego de jornadas marcadas por temperaturas elevadas y cielo mayormente despejado, el pronóstico de MeteoRed confirma que la lluvia vuelve a Mendoza de manera intermitente. Se trata de un escenario típico del verano, con tormentas aisladas que no duran todo el día, pero que pueden generar cambios bruscos en el tiempo y un leve descenso térmico momentáneo.
La segunda semana de enero de 2026 estará atravesada por el calor intenso, aunque con dos jornadas clave donde aumenta la probabilidad de precipitaciones. A continuación, el detalle día por día para saber exactamente cuándo vuelve la lluvia a la provincia.
Qué días se esperan lluvias y tormentas en Mendoza
El primer día con inestabilidad será el miércoles 14 de enero, cuando MeteoRed anticipa un 40 % de probabilidad de lluvias. Se prevén tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche, con acumulados estimados en 0,1 mm. La temperatura máxima alcanzará los 35°C, mientras que la mínima rondará los 19°C. Además, podrían registrarse ráfagas de viento moderadas.
La lluvia podría repetirse el jueves 15 de enero, con una probabilidad del 30 %. En este caso, el volumen de agua también sería bajo, cercano a los 0,1 mm, aunque no se descartan tormentas puntuales con actividad eléctrica. La máxima descenderá levemente hasta los 29°C, con una mínima de 21°C, aportando algo de alivio frente al calor.
Fuera de estas dos jornadas, el resto de la semana se mantendrá sin precipitaciones significativas, aunque con nubosidad variable y condiciones propias del verano mendocino.
Cómo estará el tiempo el resto de la semana
El martes 13 de enero se presenta con cielo parcialmente nublado, sin lluvias, y temperaturas elevadas: la máxima llegará a los 31°C y la mínima será de 20°C. El viento del sur podría intensificarse hacia la tarde, aportando algo de frescura momentánea.
El viernes 16 de enero será uno de los días más estables de la semana, con cielo despejado y una máxima de 33°C, mínima de 18°C, ideal para actividades al aire libre, aunque con precauciones por el calor.
Durante el sábado 17 de enero, el termómetro volverá a subir hasta los 35°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. El viento será leve a moderado, manteniendo el ambiente seco.
El domingo 18 de enero continuará el tiempo estable, con una máxima de 29°C y mínima de 22°C, marcando un leve descenso de la temperatura respecto de días anteriores, pero sin precipitaciones.
Finalmente, el lunes 19 de enero cerrará el período con cielo algo nublado, máxima de 29°C y mínima de 18°C, consolidando un escenario de estabilidad.