Cuándo vuelve la lluvia a Mendoza: el pronóstico para la semana

tiempo en mendoza Esto dice el tiempo sobre la lluvia en Mendoza.

La lluvia podría repetirse el jueves 15 de enero, con una probabilidad del 30 %. En este caso, el volumen de agua también sería bajo, cercano a los 0,1 mm, aunque no se descartan tormentas puntuales con actividad eléctrica. La máxima descenderá levemente hasta los 29°C, con una mínima de 21°C, aportando algo de alivio frente al calor.

Fuera de estas dos jornadas, el resto de la semana se mantendrá sin precipitaciones significativas, aunque con nubosidad variable y condiciones propias del verano mendocino.

Cómo estará el tiempo el resto de la semana

El martes 13 de enero se presenta con cielo parcialmente nublado, sin lluvias, y temperaturas elevadas: la máxima llegará a los 31°C y la mínima será de 20°C. El viento del sur podría intensificarse hacia la tarde, aportando algo de frescura momentánea.

El viernes 16 de enero será uno de los días más estables de la semana, con cielo despejado y una máxima de 33°C, mínima de 18°C, ideal para actividades al aire libre, aunque con precauciones por el calor.

lluvia Se esperan días con temperaturas elevadas y lluvias.

Durante el sábado 17 de enero, el termómetro volverá a subir hasta los 35°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. El viento será leve a moderado, manteniendo el ambiente seco.

El domingo 18 de enero continuará el tiempo estable, con una máxima de 29°C y mínima de 22°C, marcando un leve descenso de la temperatura respecto de días anteriores, pero sin precipitaciones.

Finalmente, el lunes 19 de enero cerrará el período con cielo algo nublado, máxima de 29°C y mínima de 18°C, consolidando un escenario de estabilidad.