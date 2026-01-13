El pronóstico del tiempo anticipa un frente fresco que llega con un poco de alivio ante el calor

Un frente fresco llegó a Mendoza y desde la mañana se sintió el alivio ante las altas temperaturas. El pronóstico del tiempo anticipa un descenso en el termómetro con posibles tormentas aisladas durante la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que este martes la máxima llegaría a los 29 o 30 grados durante la tarde, con presencia de viento del sur que por momentos puede sentirse con fuerza.
Además, el cielo estará parcialmente nublado y no se descarta la probabilidad de tormentas aisladas en sectores del Gran Mendoza en el transcurso de la tarde de este martes.
Las lluvias y tormentas sorprendieron a muchos durante la madrugada, incluso en zonas de Maipú se registró caída de granizo que no habría provocado daños significativos.
También se esperan precipitaciones débiles en la alta montaña a partir de las 15, pero que no afectarán el funcionamiento del Paso Cristo Redentor, que permanece habilitado las 24 horas. Pidieron a los conductores manejar con precaución.
El pronóstico del tiempo para el resto de la semana
Para los próximos días el Servicio Meteorológico Nacional estimó que se mantendrán condiciones muy similares con mínimas que rondarán los los 20 grados y máximas que no superarán los 30 o 31 grados.
Rige una alerta amarilla por tormentas que pueden tener fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en San Rafael y General Alvear durante la tarde y noche del miércoles.
Para el jueves se mantiene otra alerta amarilla por tormentas con las mismas características pero en la Zona Este, en parte de Las Heras, Santa Rosa, Lavalle, San Martín y La Paz.
Desde el sábado, el pronóstico del tiempo indicó que se acerca un aumento progresivo de las temperaturas, con el sábado que el termómetro marcará entre 21 grados y 32 grados, el domingo se espera 22 grados de mínima y 33 de máxima, y el lunes todo indica que el termómetro marcaría 23 grados de mínima y 34 grados de máxima en el Gran Mendoza.