Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Verano

El pronóstico del tiempo anticipa un frente fresco que llega con un poco de alivio ante el calor

Desde la madrugada sopla en Mendoza viento del sur que hará bajar las temperaturas durante este martes, según el pronóstico del tiempo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Este martes arrancó con un alivio tras el ingreso de un frente de viento del sur, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. Imagen ilustrativa.

Este martes arrancó con un alivio tras el ingreso de un frente de viento del sur, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. Imagen ilustrativa.

Foto: UNO / Martín Pravata

Un frente fresco llegó a Mendoza y desde la mañana se sintió el alivio ante las altas temperaturas. El pronóstico del tiempo anticipa un descenso en el termómetro con posibles tormentas aisladas durante la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que este martes la máxima llegaría a los 29 o 30 grados durante la tarde, con presencia de viento del sur que por momentos puede sentirse con fuerza.

Pronostico del tiempo en Mendoza - ola de calor - verano - compras - comercios - fiestas - centro
El pronóstico del tiempo anticipa un martes con descenso de la temperatura tras el ingreso de un frente del sur. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipa un martes con descenso de la temperatura tras el ingreso de un frente del sur. Imagen ilustrativa.

Además, el cielo estará parcialmente nublado y no se descarta la probabilidad de tormentas aisladas en sectores del Gran Mendoza en el transcurso de la tarde de este martes.

Las lluvias y tormentas sorprendieron a muchos durante la madrugada, incluso en zonas de Maipú se registró caída de granizo que no habría provocado daños significativos.

También se esperan precipitaciones débiles en la alta montaña a partir de las 15, pero que no afectarán el funcionamiento del Paso Cristo Redentor, que permanece habilitado las 24 horas. Pidieron a los conductores manejar con precaución.

El pronóstico del tiempo para el resto de la semana

Para los próximos días el Servicio Meteorológico Nacional estimó que se mantendrán condiciones muy similares con mínimas que rondarán los los 20 grados y máximas que no superarán los 30 o 31 grados.

Rige una alerta amarilla por tormentas que pueden tener fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en San Rafael y General Alvear durante la tarde y noche del miércoles.

pronóstico servicio meteorologico nacional
Pronóstico del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el jueves se mantiene otra alerta amarilla por tormentas con las mismas características pero en la Zona Este, en parte de Las Heras, Santa Rosa, Lavalle, San Martín y La Paz.

Desde el sábado, el pronóstico del tiempo indicó que se acerca un aumento progresivo de las temperaturas, con el sábado que el termómetro marcará entre 21 grados y 32 grados, el domingo se espera 22 grados de mínima y 33 de máxima, y el lunes todo indica que el termómetro marcaría 23 grados de mínima y 34 grados de máxima en el Gran Mendoza.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar