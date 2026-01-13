Investigador del Conicet Mendoza fue distinguido y becado en Japón

Darío Trombotto Liaudat1.jpg. Darío Trombotto Liaudat, investigador del Conicet Mendoza. Foto: Conicet

Las actividades de investigación se desarrollarán principalmente en los Alpes japoneses, el permafrost insular de la isla de Hokkaido y los ambientes criogénicos del Monte Fuji (3.776 m), y el macizo montañoso de Tateyama. Además, participará en estudios sobre paleopermafrost y paleocrioformas que han perdido el hielo de permafrost.

Trombotto Liaudat también se desempeñará como profesor visitante, desarrollando tareas de docencia y transferencia académica en diversas instituciones de Japón: JAMSTEC-Research Institute for Global Change; Tsukuba University, Institute of Life and Environmental Sciences, Hokkaido University, Division of Environmental Science Development; Institute for Glacier-Cryospheric Environment Research (NPO) y Tateyama Caldera Sabo Museum-The Curatorial Department.

Darío Trombotto conó: “Alemania ha sido mi país de formación académica. Fue en Heidelberg, en la universidad más antigua del país (1386). Pero apenas volví como investigador a Argentina y me radiqué en la Patagonia, los japoneses me integraron en la expedición antártica de 1989. Con ellos comenzó así un vínculo cercano y para siempre, como se deja observar con esta decisión. Esta será una nueva oportunidad para compartir con muchos colegas lo que está ocurriendo en nuestro sistema criosférico, con o sin hielo. Naturalmente, estoy muy contento por esta distinción”.

Darío Tombotto Liaudat es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especializado en Geocriología.

Desde 1989 es Investigador del Conicet. Trabajó en el Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn. A partir de 1994 desarrolló sus estudios principales en el Ianigla de Mendoza.