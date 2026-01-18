Sigue la lluvia en Mendoza: qué días se esperan precipitaciones esta semana

tiempo en mendoza

El miércoles 21 de enero continuará la tendencia calurosa con 35°C de máxima y 20°C de mínima, manteniendo el cielo parcialmente nublado. Los vientos del noreste aumentarán su intensidad hasta alcanzar ráfagas de 34 km/h. El jueves 22 de enero marcará el pico térmico con 36°C, siendo el día más cálido del período analizado, con mínima de 21°C y vientos del suroeste que podrían superar los 42 km/h en algunos sectores de la provincia.

Cambio de patrón: lluvias desde el viernes 23

El viernes 23 de enero será la jornada clave donde comenzará el cambio de patrón meteorológico. Las temperaturas se mantendrán elevadas con 36°C de máxima y 23°C de mínima, pero aparecerán las primeras precipitaciones con un 50% de probabilidad y acumulados esperados de 0.6 mm. Los vientos del este alcanzarán velocidades de hasta 40 km/h, anticipando la llegada del frente de mal tiempo.

lluvia y calor

El sábado 24 de enero confirmará el cambio climático con 60% de probabilidad de lluvia y acumulados previstos de 0.3 mm. Las temperaturas descenderán a 34°C de máxima y 22°C de mínima, ofreciendo un respiro ante el calor extremo de días anteriores. Los vientos rotarán al oeste con intensidad de 10 a 31 km/h.