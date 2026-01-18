Inicio Sociedad lluvias
El tiempo

Sigue la lluvia en Mendoza: qué días se esperan precipitaciones esta semana

Estos días de la semana se espera a que lleguen fuertes lluvias a la provincia de Mendoza según el pronóstico

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evitá salir durante fuertes lluvias.

Evitá salir durante fuertes lluvias.

Después de varios días de sol intenso y altas temperaturas, el clima cambiará radicalmente en Mendoza. Las lluvias regresarán a la provincia a partir del jueves 22 de enero, con probabilidades que alcanzarán el 60% el viernes 23, según el pronóstico de MeteoRed.

Sol y calor intenso de lunes a miércoles

La semana comenzará con condiciones típicamente veraniegas en Mendoza. El lunes 19 de enero presentará cielo parcialmente nublado con una máxima de 32°C y mínima de 18°C, acompañado de vientos del suroeste que oscilarán entre 18 y 41 km/h.

El martes 20 de enero será el día más caluroso de la primera mitad de la semana, con sol pleno y temperaturas que alcanzarán los 34°C, mientras que la mínima descenderá levemente a 17°C. Los vientos provenientes del este soplarán con intensidad moderada de 14 a 30 km/h, lo que podría generar sensación de bochorno en las horas centrales del día.

tiempo en mendoza

El miércoles 21 de enero continuará la tendencia calurosa con 35°C de máxima y 20°C de mínima, manteniendo el cielo parcialmente nublado. Los vientos del noreste aumentarán su intensidad hasta alcanzar ráfagas de 34 km/h. El jueves 22 de enero marcará el pico térmico con 36°C, siendo el día más cálido del período analizado, con mínima de 21°C y vientos del suroeste que podrían superar los 42 km/h en algunos sectores de la provincia.

Cambio de patrón: lluvias desde el viernes 23

El viernes 23 de enero será la jornada clave donde comenzará el cambio de patrón meteorológico. Las temperaturas se mantendrán elevadas con 36°C de máxima y 23°C de mínima, pero aparecerán las primeras precipitaciones con un 50% de probabilidad y acumulados esperados de 0.6 mm. Los vientos del este alcanzarán velocidades de hasta 40 km/h, anticipando la llegada del frente de mal tiempo.

lluvia y calor

El sábado 24 de enero confirmará el cambio climático con 60% de probabilidad de lluvia y acumulados previstos de 0.3 mm. Las temperaturas descenderán a 34°C de máxima y 22°C de mínima, ofreciendo un respiro ante el calor extremo de días anteriores. Los vientos rotarán al oeste con intensidad de 10 a 31 km/h.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar