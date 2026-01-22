Premios Oscar 2026: cuáles son las producciones nominadas a Mejor Película y dónde verlas

En el día de hoy (jueves 22 de enero) se conocieron finalmente todos los nominados a los premios Oscar 2026. A pesar que como país no logramos que "Belén" de Dolores Fonzi quedara elegida entre las producciones internacionales, aún quedan motivos para ver esta premiación.
Una por una todas las producciones que fueron nominadas a los Premios Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película
A continuación te diremos cuáles son las 10 películas que lograron quedar en la categoría de Mejor Película y dónde verlas.
¿Qué películas han sido elegidas para la categoría de Mejor Película?
BUGONIA
Dirigida por Yorgos Lathimos y protagonizada por Emma Stone. Se puede ver actualmente en algunos cines del país.
F1
Esta producción se puede ver en la plataforma de streaming Apple TV y cuenta con la dirección de Joseph Kosinski. La protagonizan Brad Pitt, Benicio del Toro, entre otros.
FRANKESTEIN
La película del mexicano Guillermo del Toro se puede ver en la plataforma Netflix.
HAMNET
Cloé Zhao es la directora de esta película protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley. Se estrena en cines de Argentina los primeros días de febrero.
MARTY SUPREME
La cinta de Josh Safdie, protagonizada por Timotheé Chalamet. Se puede ver en algunos cines del país.
ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Esta película de Paul Thomas Anderson se puede ver en HBO Max. Además, Di Caprio está nominado como Mejor Actor, Benicio del Toro como Mejor Actor de Reparto y Teyana Taylor como Mejor Actriz de Reparto.
THE SECRET AGENT
La película brasilera de Kleber Mendonça Filho, protagonizada por Wagner Moura podría llegar a los cines de Argentina en los próximos meses.
SENTIMENTAL VALUE
La película dramática noruega de Joachim Trier se posiciona como una de las favoritas. Se puede ver online a través de la plataforma de streaming MUBI.
SINNERS
Esta producción de Ryan Coogler se puede ver en HBO Max. Además, Michael B. Jordan recibió una nominación a Mejor Actor.
TRAIN DREAMS
Esta producción se puede ver en la plataforma de streaming Netflix.
¿Cuándo serán los premios Oscar 2026?
Los premios Oscar 2026 podrán verse el domingo 15 de marzo. El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, y será transmitido en vivo para Estados Unidos por el canal ABC.