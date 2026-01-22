Premios Oscar 2026: cuáles son las producciones nominadas a Mejor Película y dónde verlas

Dirigida por Yorgos Lathimos y protagonizada por Emma Stone. Se puede ver actualmente en algunos cines del país.

Embed - BUGONIA | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

F1

Esta producción se puede ver en la plataforma de streaming Apple TV y cuenta con la dirección de Joseph Kosinski. La protagonizan Brad Pitt, Benicio del Toro, entre otros.

FRANKESTEIN

La película del mexicano Guillermo del Toro se puede ver en la plataforma Netflix.

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix

HAMNET

Cloé Zhao es la directora de esta película protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley. Se estrena en cines de Argentina los primeros días de febrero.

MARTY SUPREME

La cinta de Josh Safdie, protagonizada por Timotheé Chalamet. Se puede ver en algunos cines del país.

ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Esta película de Paul Thomas Anderson se puede ver en HBO Max. Además, Di Caprio está nominado como Mejor Actor, Benicio del Toro como Mejor Actor de Reparto y Teyana Taylor como Mejor Actriz de Reparto.

THE SECRET AGENT

La película brasilera de Kleber Mendonça Filho, protagonizada por Wagner Moura podría llegar a los cines de Argentina en los próximos meses.

SENTIMENTAL VALUE

La película dramática noruega de Joachim Trier se posiciona como una de las favoritas. Se puede ver online a través de la plataforma de streaming MUBI.

SINNERS

Esta producción de Ryan Coogler se puede ver en HBO Max. Además, Michael B. Jordan recibió una nominación a Mejor Actor.

Embed - Sinners | Official Trailer

TRAIN DREAMS

Esta producción se puede ver en la plataforma de streaming Netflix.

Conocé a todos los nominados a los premios Oscar en el siguiente video:

Embed - 98th Oscars Nominations Announced by Actors Danielle Brooks & Lewis Pullman | Feat. ASL Interpreters

¿Cuándo serán los premios Oscar 2026?

Los premios Oscar 2026 podrán verse el domingo 15 de marzo. El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, y será transmitido en vivo para Estados Unidos por el canal ABC.