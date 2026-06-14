Una de las figuras más importantes de la historia argentina, pero también mundial es la de Ernesto 'Che' Guevara. Un 14 de junio de 1928 nacía en Rosario este médico, político y guerrillero revolucionario argentino-cubano.
El Che Guevara en el cine: las 3 películas esenciales para entender su mito
Estas son algunas de las películas del Che Guevara que causaron polémica a nivel mundial y que siguen siendo icónicas
Para conmemorar su nacimiento, te recomendaremos algunas de las mejores películas que se han realizado a nivel mundial para homenajear la figura de esta persona tan importante para la historia.
¿Cuáles son las mejores películas sobre el Che Guevara?
Diarios de Motocicleta (2004)
"En 1952, el estudiante de medicina Ernesto "Che" Guevara y su amigo Alberto Granado realizan un viaje transformador a través de Sudamérica", es la sinopsis de esta película protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, en el papel de Guevara, y de Rodrigo de la Serna como Granado. Lamentablemente, no está disponible en ninguna plataforma de streaming, pero si en Stremio.
Che, el argentino (2008)
"Se narra la vida del famoso guerrillero y revolucionario Ernesto "Che" Guevara, basándose en su diario. Se centra en el periodo de la guerrilla en Sierra Maestra, bajo el mando de Fidel Castro, y que acabó con el gobierno de Bautista en 1959", es la sinopsis de esta película/documental protagonizada por Benicio del Toro. No está disponible en ninguna plataforma de streaming, pero si en Stremio.
Che: Guerilla (2008)
"Siete años después del triunfo en Cuba, Ernesto Guevara viaja a Bolivia con el objetivo de alentar la misma revolución que triunfó en la isla caribeña. Sin embargo, el Ejército bolivano, apoyado por la CIA, le derrota en varias ocasiones", es la sinopsis de esta película dirigida por Steven Soderbergh. No está disponible en ninguna plataforma de streaming, pero si en Stremio.
Otras películas sobre el Che Guevara
- Hasta la victoria siempre (1967)
- Una foto recorre el mundo (1981)
- Mi hijo el Che / Che, ¿muerte de la utopía? (1985-1997)
- Diario del Che en Bolivia (1994)
- Che, un hombre nuevo (2009)