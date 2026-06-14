El Che Guevara en el cine: las 3 películas esenciales para entender su mito

"En 1952, el estudiante de medicina Ernesto "Che" Guevara y su amigo Alberto Granado realizan un viaje transformador a través de Sudamérica", es la sinopsis de esta película protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, en el papel de Guevara, y de Rodrigo de la Serna como Granado. Lamentablemente, no está disponible en ninguna plataforma de streaming, pero si en Stremio.

Embed - The Motorcycle Diaries (2004) Official Teaser Trailer - Gael García Bernal Movie HD

Che, el argentino (2008)

"Se narra la vida del famoso guerrillero y revolucionario Ernesto "Che" Guevara, basándose en su diario. Se centra en el periodo de la guerrilla en Sierra Maestra, bajo el mando de Fidel Castro, y que acabó con el gobierno de Bautista en 1959", es la sinopsis de esta película/documental protagonizada por Benicio del Toro. No está disponible en ninguna plataforma de streaming, pero si en Stremio.

Embed - CHE, EL ARGENTINO (Che, the argentine) - Trailer [ENG SUB]

Che: Guerilla (2008)

"Siete años después del triunfo en Cuba, Ernesto Guevara viaja a Bolivia con el objetivo de alentar la misma revolución que triunfó en la isla caribeña. Sin embargo, el Ejército bolivano, apoyado por la CIA, le derrota en varias ocasiones", es la sinopsis de esta película dirigida por Steven Soderbergh. No está disponible en ninguna plataforma de streaming, pero si en Stremio.

Otras películas sobre el Che Guevara