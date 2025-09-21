Estás son las películas argentinas que podrían representar al país en los premios Oscar 2026

Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado

"Los Felpeto administran desde hace varias décadas un negocio de apuestas clandestinas. La hija sospecha que el patriarca, ya fallecido, tenía otra familia y ella tiene un hermano. Lo encuentra por Facebook y empieza a flirtear con él para conocerlo", es la sinopsis de esta película dirigida por Hernán Rosselli.

La Mujer de la Fila

"La vida de Andrea, una mujer de clase media, cambia drásticamente cuando su hijo de 18 años acaba en la cárcel acusado falsamente de un delito menor que no cometió. Ahora ella debe dedicar sus días a liberarlo de la cárcel", es la sinopsis de esta película protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por Benjamín Ávila.

Belén

Esta película está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, y la misma se basa en un hecho real: el caso de una joven acusada de cometer un aborto ilegal y de la audaz abogada que se hizo cargo del caso.

Homo Argentum

Guillermo Francella protagoniza esta película de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat la cual nos muestra 16 relatos breves donde se exploran las particularidades de la cultura argentina desde un enfoque cómico.

Es importante destacar que esta preselección argentina para los premios Oscar es un paso clave dentro del circuito internacional del cine. Cada año, la Academia de Cine de la Argentina elige un grupo de películas nacionales que cumplen con los requisitos técnicos y de estreno para representar al país.

Para poder ser consideradas, las películas debían haberse estrenado comercialmente entre el 1° de noviembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

La decisión final se conocerá el miércoles 24 de septiembre, cuando en un evento exclusivo para la industria audiovisual se anuncie la elegida. La actriz Graciela Borges será quien anuncie a la representante de Argentina en los premios Oscar.