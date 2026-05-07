Las 5 películas imprescindibles de María Luisa Bemberg que debes ver

Embed - Tráiler "Momentos" (1981)

Señora de nadie (1982)

La sinopsis de esta producción es la siguiente: "Una ama de casa descubre un día que su marido la engaña con otra mujer. Destrozada por la infidelidad de su marido, deja su casa para empezar una vida independiente en casa de su tía y conocerá a un tierno joven homosexual, tan desolado como ella".

Miss Mary (1986)

Julie Christie protagoniza esta película cuya sinopsis es la siguiente: "Mientras se prepara para regresar a su patria, una inglesa recuerda sus años como la nana de una familia Argentina".

Camila (1984)

Esta producción fue un éxito de taquilla y logró la nominación al premio Oscar como película extranjera. "En Argentina, siglo 19, una bella aristócrata y un sacerdote se enamoran y se fugan de las autoridades militares y el clero", es su sinopsis.

Camila "Camila" estuvo nominada a los premios Oscar como Mejor película extranjera.

Yo, la peor de todas (1990)

"Un arzobispo que odia a las mujeres persigue a una monja poeta después de que el virrey que la protege se retira a España en el México del siglo XVII", es la sinopsis de esta producción que cuenta con las actuaciones de Assumpta Serna, Héctor Alterio, entre otros.

De eso no se habla (1993)

"En un pueblo argentino de la década de 1930, Leonor no acepta que su hija Charlotte sea enana y trata de no mencionarlo jamás. Charlotte crece y se convierte en una mujer adulta e inteligente, pero la llegada al pueblo de un tipo misterioso que colecciona miniaturas cambia su vida", es la sinopsis de esta película que contó con el protagónico del actor italiano Marcello Mastroianni.