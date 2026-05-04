Star Wars Day 2026: ¿por qué el 4 de mayo es el día oficial de la Fuerza?

En inglés, la frase "May the Force be with you" (que en las películas la escuchamos como "Que la Fuerza te acompañe") suena casi idéntica a "May the Fourth be with you" (es decir, "Que el 4 de mayo te acompañe").

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El primer registro histórico del uso de esta frase es de 1979, apenas dos años después del estreno de "A New Hope". El 4 de mayo de ese año, el diario London Evening News publicó un anuncio pagado por el Partido Conservador para felicitar a Margaret Thatcher por su nombramiento como Primera Ministra, diciendo: "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations".

Tiempo después, y con el auge del internet, los fanáticos de Star Wars comenzaron a usar esta frase de forma masiva, específicamente en 2013 cuando Disney la oficializó con eventos en sus parques temáticos.

¿Cuándo se estrenará en cines "The Mandalorian & Grogu" y de qué trata?

Tras años de éxito en el streaming como una serie, este 2026 llegará a los cines la película "The Mandalorian & Grogu".

La misma cuenta con la dirección de Jon Favreau y se estrenará el 21 de mayo. En esta película se continuará con la historia que finalizó en la tercera temporada de la serie, con el mandaloriano (interpretado por el chileno Pedro Pascal) trabajando para la Nueva República mientras protege a su aprendiz en una misión que promete elevar la escala de acción a niveles nunca antes vistos en la pantalla chica.

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"Necesitábamos a Star Wars de vuelta en los cines y estos personajes eran los adecuados", declaró recientemente Favreau, subrayando que esta película es solo el inicio de una nueva era para la franquicia.