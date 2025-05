A 20 años de Star Wars y la venganza de los Sith, así se ve hoy uno de los jóvenes Jedi que confía en Anakin

Este joven Jedi fue uno de los pocos que confió en Anakin Skywalker, sin saber que el mismo había decidido seguir la Orden 66.

Como mencionamos previamente, Ross Beadman interpretó a Sors Bandeam, uno de los niños aprendices en el Templo Jedi que confían en Anakin para que los salve, aunque el ahora convertido en Darth Vader los asesina.

Ross asegura que llegó a Star Wars gracias a su madre, ya que ella conocía a alguien que hacía los castings para las películas de George Lucas. "Me dejaron elegir cómo quería que mi pelo luciera", asegura el actor en un video de TikTok.

"Me explicaron cómo iba a ser la escena y la tuvimos que repetir como 4 veces porque yo no dejaba de ver el sable láser de Anakin, en lugar de mirar su cara", continúa explicando Ross.

Además, Ross comentó que Hayden Christensen lo espantó de verdad cuando grabaron en la escena, porque al mismo tiempo que hacía el movimiento de encender su sable de luz le gritó "¡bu!" y eso no estaba planeado.

