Así se ve hoy el actor que hizo de Boba Fett en Star Wars: el ataque de los clones, estrenada en 2002

Star Wars Boba Fett.jpg Boba Fett de Star Wars.

En aquella ocasión el personaje de Bobba Fett fue interpretado por el actor Daniel Logan, quien actualmente tiene 37 años.

¿Cómo luce hoy el actor Daniel Logan?

Logan es neozelandés y de ascendencia maorí, y además de interpretar a Bobba Fett en "El ataque de los clones", también apareció en muchas otras producciones exitosas, como fue el caso de "Sharknado", "The Legend of Johnny Lingo", "Star Trek", etc.

El actor aseguró que cuando George Lucas lo eligió para interpretar el papel de Bobba Fett a comienzos de los años 2000, fue un verdadero orgullo, pero también significó un desafío, ya que se sintió intimidado por la fuerza y por la historia de este personaje.

Si bien ya no tiene un rol muy activo en la saga de Star Wars, el actor siempre es invitado a las presentaciones de las nuevas series, y los fanáticos alucinan cada vez que lo ven en una convención o en algún evento. En cuanto a su vida privada, Daniel Logan logró formar una familia al casarse y tener un hijo con su esposa.

Daniel Logan.jpg Daniel Logan en la actualidad.

¿Quién es Bobba Fett?

Bobba Fett es un cazarrecompensas blindado que aparece en las trilogías de películas originales y precuelas. En la trilogía original, el personaje es un antagonista secundario y fue interpretado principalmente por Jeremy Bulloch y con la voz de Jason Wingreen.