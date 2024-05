Star Wars: toma aire antes de ver todos los actores de la saga que han fallecido

¿Qué actores de Star Wars han fallecido?

Carrie Fisher

Carrie Fisher interpretó en la saga de Star Wars a la princesa Leia. La actriz falleció repentinamente a los 60 años en 2016, justo después de Navidad. Su muerte no solo conmovió a los fans de la franquicia, sino que también obligó a los cineastas a reelaborar su presencia en "The Rise of Skywalker".