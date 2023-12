Con 79 años, así luce hoy Ian McDiarmid, el recordado Palpatine de Star Wars

The Emperor Arrives - Star Wars Episode VI Return of the Jedi HD

El personaje de Palpatine estuvo interpretado por el actor escocés Ian McDiarmid, quien actualmente tiene 79 años.

¿Cómo luce actualmente el actor Ian McDiarmid?

McDiarmid comenzó a actuar cuando tenía tan solo 5 años en su Escocia natal. Sin embargo su padre lo obligó a estudiar una carrera universitaria. Ian terminó estudiando psicología clínica en la Universidad de Saint Andrews.

Luego se anotó en la Royal Scottish Academy of Music and Drama (Conservatorio Real de Escocia), donde recibió una medalla de oro por sus dotes artísticos. Además se unió al elenco de la Royal Shakespeare Company.

Su carrera en el mundo del cine comenzó en los años 70, y trabajó en series de televisión como "The Professionals" o "Inspector Morse".

Palpatine.jpg Palpatine.

En los años 80 fue elegido por George Lucas para interpretar al Emperador Palpatine en la saga de Star Wars y esto lo llevó a conseguir fama internacional.

Entre sus trabajos teatrales más importantes destacan obras de William Shakespeare, como "Hamlet" (1972), "The Tempest" (1974, 2000), "Much Ado About Nothing" (1976), "Macbeth" (Trevor Nunn, 1976), "The Merchant of Venice" (1984), y "King Lear" (2005), así como montajes como "Every Good Boy Deserves Favour" (1978) de Tom Stoppard y "Faith Healer" (2001-2002, 2006) de Brian Friel, con la que hizo una gira por Londres, Dublín y Nueva York.

Ian McDiarmid.jpg Ian McDiarmid en la actualidad.

Sus trabajos en Nueva York le permitieron ganar un premio Tony en el 2006.

McDiarmid volvió a repetir su rol de Palpatine en la serie de Disney "Obi-Wan Kenobi".